Intervenção no Rio faz Espírito Santo reforçar segurança

A intervenção do governo federal na Segurança do Rio de Janeiro mobilizou a cúpula do setor também no Espírito Santo. Em conversa com a coluna, o secretário da pasta, André Garcia, disse que novas estratégias serão adotadas, como o reforço do policiamento no Sul do ES, inclusive nas divisas com o Estado vizinho. "Não é motivo para alarme, mas nós temos que nos precaver", ponderou Garcia.