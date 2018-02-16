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Leonel Ximenes

Intervenção no Rio faz Espírito Santo reforçar segurança

O setor de Inteligência da Sesp foi acionado hoje de manhã e está monitorando a situação

Públicado em 

16 fev 2018 às 13:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

André Garcia: "A intervenção no Rio não é motivo para alarme, mas temos que nos precaver". Crédito: G1
A intervenção do governo federal na Segurança do Rio de Janeiro mobilizou a cúpula do setor também no Espírito Santo. Em conversa com a coluna, o secretário da pasta, André Garcia, disse que novas estratégias  serão adotadas, como o reforço do policiamento no Sul do ES, inclusive nas divisas com o Estado vizinho. "Não é motivo para alarme, mas nós temos que nos precaver", ponderou Garcia.
Outras medidas estão sendo adotadas. O setor de Inteligência da Sesp foi acionado hoje de manhã e está monitorando a situação. André Garcia também conversou hoje com o secretário de Segurança de Minas Gerais: "Queremos marcar uma reunião com os secretários de Segurança da Região Sudeste para a próxima semana, provavelmente no Rio, para avaliarmos uma ação conjunta", explicou.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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