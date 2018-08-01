Inteligência é melhor arma para combater avanço de facções

Crédito: Fernando Madeira

O alerta já havia sido dado em maio do ano passado, quando números do Ministério Público de São Paulo apontavam a presença de 168 integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Espírito Santo. Reportagem da Folha de S.Paulo, agora com dados da Polícia Civil paulista, mostra que essa soma chegou a 267 em território capixaba. Esse “exército” é menor que o de outros Estados (o ES só tem mais associados do que Amazonas, Distrito Federal e Rio de Janeiro), mesmo assim o crescimento foi considerável e exige total atenção das autoridades de segurança pública locais.

A facção é conhecida por comandar o crime de dentro dos presídios. Ganhou notoriedade em 2006, quando parou a Grande São Paulo ao coordenar atos de violência contra forças de segurança do Estado. Desde então, conseguiu expandir seus domínios para fora das divisas. Passou a ser questão de segurança nacional.

O que se espera do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) é exatamente um compartilhamento de informações capaz de antever os passos dessas facções que se disseminaram pelos quatro cantos do país. Cabe ao governo federal um papel de liderança no desmantelamento dessas organizações, que ao travar guerra pelo domínio do tráfico de drogas e de armas semeiam a violência e a insegurança. A onda de ataques no Ceará na semana passada é mais um exemplo do perigo dessas ramificações. A criminalidade que assola os grandes centros urbanos acaba sendo também alimentada por esse poder paralelo. Para ser neutralizada, só com a presença mais qualificada do Estado.

Ainda assim, o Espírito Santo não pode fechar os olhos para essa presença. Deve promover uma articulação ininterrupta com os vizinhos e uma rede eficiente de inteligência. Só a prevenção pode impedir que qualquer tipo de mobilização da facção se consolide por aqui.