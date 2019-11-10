Insetos também ajudam a desvendar crimes no CSI capixaba

Mosquito: a primeira notícia sobre a entomologia forense foi encontrada em um manuscrito chinês do século XIII Crédito: Pixabay

A mídia nacional divulgou recentemente um dos mais espetaculares avanços científicos genuinamente capixabas, embora seu autor tenha com ela obtido seu doutorado na UFRJ, como parte das pesquisas realizadas na Florida International University e no Crime Lab (do Miami Dade Police).

estudo mostra que em um estupro seguido de morte, com o corpo em decomposição avançada, é possível recuperar o DNA do agressor, usando as larvas e pupas de moscas cadavéricas coletadas do corpo.

Larvas encontradas em cadáveres também podem comprovar overdoses ou intoxicações mortais, já não identificáveis por exames normais, e até se um tiro foi disparado à queima-roupa. Ao picarem seres humanos, mosquitos podem também fornecer o DNA de vítimas e sequestradores em um cativeiro abandonado.

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Essas, contudo, não são as únicas possibilidades de se utilizar o conhecimento sobre insetos nas investigações policiais. Como o seu ciclo de crescimento é conhecido, eles podem, por exemplo, contribuir para determinar há quantos dias a vítima faleceu.

Maus tratos a idosos também podem ser apurados com o auxílio da microfauna. Na verdade, como cada lugar tem insetos diferentes – mesmo que sejam da mesma espécie, seu DNA revela a região de onde provém – é possível utilizá-los para afirmar onde esteve uma pessoa ou um veículo.

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A primeira notícia sobre a entomologia forense foi encontrada em um manuscrito chinês do século XIII, sua primeira abordagem cientificamente reconhecida é do final do século XIX, mas a ciência moderna tem avançado a passos largos, e a criação de uma rede nacional de peritos vem permitindo que trabalhem em colaboração.

Insetos às vezes microscópicos podem denunciar assassinos, sequestradores e estupradores, bem como permitir a reconstituição de intrincadas tramas criminosas. Moscas, mosquitos, besouros e até ácaros são uma nova arma para a polícia.