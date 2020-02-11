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Renovação Carismática Católica

Inscrições abertas para retiro de carnaval em São Mateus

O Alegrai-vos espera a presença de mais de três mil pessoas na programação do Norte do Estado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 21:46

Públicado em 

10 fev 2020 às 21:46
Coluna da Fé

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Coluna da Fé

Frei Gilson será uma das atrações do retiro Crédito: Divugação
Mais de três mil pessoas vão se reunir no Alegrai-vos, tradicional evento da Renovação Carismática Católica da Diocese de São Mateus. O retiro tem presenças confirmadas de Frei Gilson, Kátia Zavaris, Katiane Silva e Mensageiros do Rei.
O evento é realizado a cada ano em uma localidade diferente, sempre no período do feriado de Carnaval. Agora será, novamente, na cidade de São Mateus, entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2020.
Neste ano, com o tema “Não vos conformeis com esse mundo”, o Alegrai-vos será realizado na Escola Técnica Master. E as inscrições, que vão custar a partir de R$ 35,00, já estão abertas e podem ser feitas exclusivamente pelo site
www.e-inscricao.com/alegraivos/sm2020
Para quem tem crianças entre 4 e 9 anos, haverá o Alegrai-vos Kids, e o Adolesantos, para as crianças de 10 a 15 anos. Ambos acontecerão simultaneamente em espaços exclusivamente preparados, onde elas viverão momentos incríveis de diversão, evangelização e aprendizado da Palavra de Deus. As inscrições serão nos respectivos valores de R$ 10,00 e R$ 15,00, e somente serão realizadas no local e na data dos eventos!
O evento, que já percorreu vários municípios, inclusive a própria cidade de São Mateus em 2016, retorna a ela agora com uma proporção ainda maior. Marcado predominantemente por seu caráter religioso, de inspiração católica, o retiro contará com a presença do Bispo Dom Paulo Bosi Dal’Bó, bem como do clero diocesano e de pregadores das esferas estadual e nacional para a realização de palestras temáticas. Estarão presentes também bandas católicas para a realização de shows e momentos de espiritualidade nas Noites Carismáticas.

Acampamento na Canção Nova

Neste final de semana, de 14 a 16 de fevereiro de 2020, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza o Acampamento “A Profecia do Avivamento”. A programação tem início na sexta-feira (14), às 20h, com a missa no Centro de Evangelização. No sábado (15), às 21h30, uma Procissão com imagem de Nossa Senhora de Fátima sairá da Praça Prado Filho, no centro da cidade, em direção ao Centro de Evangelização. Durante os três dias do evento também haverá missas, palestras e Adoração ao Santíssimo Sacramento. O acampamento conta com a participação dos missionários da Canção Nova: Padre Roger Luis, Padre Edimilson Lopes e Antonieta Sales.

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