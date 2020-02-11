Inscrições abertas para retiro de carnaval em São Mateus

Frei Gilson será uma das atrações do retiro Crédito: Divugação

Mais de três mil pessoas vão se reunir no Alegrai-vos, tradicional evento da Renovação Carismática Católica da Diocese de São Mateus. O retiro tem presenças confirmadas de Frei Gilson, Kátia Zavaris, Katiane Silva e Mensageiros do Rei.

O evento é realizado a cada ano em uma localidade diferente, sempre no período do feriado de Carnaval. Agora será, novamente, na cidade de São Mateus, entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2020.

Neste ano, com o tema “Não vos conformeis com esse mundo”, o Alegrai-vos será realizado na Escola Técnica Master. E as inscrições, que vão custar a partir de R$ 35,00, já estão abertas e podem ser feitas exclusivamente pelo site

www.e-inscricao.com/alegraivos/sm2020

Para quem tem crianças entre 4 e 9 anos, haverá o Alegrai-vos Kids, e o Adolesantos, para as crianças de 10 a 15 anos. Ambos acontecerão simultaneamente em espaços exclusivamente preparados, onde elas viverão momentos incríveis de diversão, evangelização e aprendizado da Palavra de Deus. As inscrições serão nos respectivos valores de R$ 10,00 e R$ 15,00, e somente serão realizadas no local e na data dos eventos!

O evento, que já percorreu vários municípios, inclusive a própria cidade de São Mateus em 2016, retorna a ela agora com uma proporção ainda maior. Marcado predominantemente por seu caráter religioso, de inspiração católica, o retiro contará com a presença do Bispo Dom Paulo Bosi Dal’Bó, bem como do clero diocesano e de pregadores das esferas estadual e nacional para a realização de palestras temáticas. Estarão presentes também bandas católicas para a realização de shows e momentos de espiritualidade nas Noites Carismáticas.

Acampamento na Canção Nova