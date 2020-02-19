Inscrições abertas para congresso adventista para evangelização

Estudo bíblico Crédito: IASD/Divulgação

Instrutores bíblicos interessados em se capacitar e se aprimorar sua forma de evangelizar já podem se inscrever para o Congresso de Discipulado - Um Capacitado + Um Motivado. O evento será promovido pela Igreja Adventista para as regiões central e norte do Espírito Santo e acontecerá no dia 1º de março, das 9h às 16h30, no Educandário Espírito Santense Adventista (Edessa), em Colatina.

Entre os convidados do evento estão o pastor Fellipe Amorim; o líder de evangelismo da Igreja Adventista para os estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, pastor Raimundo Gonçalves; e o pastor da Igreja Adventista Central Praia da Costa, Danny Bravo.

O objetivo do evento é que cada instrutor bíblico leve uma pessoa, que também será preparada para dar estudos em sua comunidade. “A ideia é motivar o maior número possível de pessoas que não desenvolvam algum trabalho na igreja, para que sejam motivados ao cumprimento da missão”, explica o líder de Evangelismo da Igreja Adventista, pastor Lucas Viana.

Para participar é necessário fazer inscrição, que é gratuita e deve ser efetuada pelo telefone 2104-8532. A inscrição dá direito ao almoço.

Programação

Na parte da manhã, as aulas serão gerais, na igreja do Edessa, focando a abordagem do interessado. Além disso, haverá louvores, testemunhos, orações e motivação.

À tarde, estarão à disposição nove salas, cada uma com um tema diferente. No ato da inscrição, o participante poderá escolher até três temas de interesse, para ser capacitado em diferentes métodos de abordagem para um público específico no qual encaixa no padrão da sua realidade.

Congresso para mulheres

A Primeira Igreja Batista da Praia da Costa está organizando o congresso das mulheres “Face a Face”, com o tema "Preparadas para este Tempo". As preletoras são Karine Rizzardi e Devi Titus (EUA) e a cantora Gabi Sampaio também vai participar.

Serão duas edições: a primeira no dia 18 e 19 de março, às 18h e a segunda nos dias 20, às 18h, e dia 21, às 16h. As inscrições são feitas online através do site da igreja www.pibpraiadacosta.com.br/faceaface