Inflação na Grande Vitória acumula apenas 2% neste ano, até outubro

Tomate foi um dos produtos que ficaram mais caros em outubro Crédito: Reprodução | Pixabay

Precisamos voltar a falar sobre inflação. Há novidades que requerem análises e prospecções de cenários. Após dois meses de deflação, a alta dos preços voltou com força à Grande Vitória : 0,29%, em outubro. Não é um percentual extravagante, mas chama a atenção por se tratar da segunda maior variação do IPCA nas 16 regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE , e também por ser quase três vezes maior do que a média nacional, de 0,10%.

O impulso na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) foi puxado pelo grupo habitação (0,81%), que possui o segundo maior peso na composição do índice, seguido por energia elétrica residencial, 2,24% e por combustíveis, 1,73%. Também os preços de vestuário (0,88%), saúde e cuidados pessoais (0,45%), educação (0,41%), ajudaram o IPCA a subir.

Os produtos e serviços que ficaram mais caros na RMGV foram tomate (8,68%), feijão carioca (4,73%), peixe badejo (4,46%) e patinho (4,18%). Em contrapartida, destacaram-se no recuo dos preços; cebola (-12,33%), peixe dourado (-10,21%), bolo (-5,32%), e batata inglesa (-3,95%). São expressões dos movimentos de oferta e procura. O avanço de 0,29% não é motivo para preocupação exagerada.

Muito mais importante do que esse ímpeto mensal é o fato de não ser constante. Por isso, a inflação acumulada na Grande Vitória neste ano, até outubro, é de apenas 2,02%, segundo o IPCA. É inferior à média nacional de 2,60%. Em 12 meses, terminados em outubro, o IPCA da RMGV crava apenas 1,71% , enquanto do Brasil chega a 2,54% - que também é um nível excepcionalmente baixo. Muito menor do que a meta de inflação anual, de 4,25%, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, com uma banda de 1,5 ponto percentual, isto é, com intervalos de tolerância (2,75% e 5,75%).

A consequência disso é boa e previsível na pilotagem da política monetária: novo corte na taxa básica de juros, em dezembro, conforme mais ou menos sinalizado pelo Banco Central. Assim, a Selic cairá para 4,5% ao ano em dezembro, patamar civilizado, nunca antes visto no Brasil - que será possível graças à inflação anual de 3,3%, esperada para este ano. Nem parece o país que há duas décadas e meia estava sendo flagelado pela hiperinflação.

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Mas o que está segurando os preços? Infelizmente, a causa maior ainda é o desemprego. O mercado de trabalho voltou a crescer, mas em ritmo lento. Vai demorar algum tempo para que a demanda da sociedade por vagas nas empresas tenha resposta menos frustrante. Hoje, segundo o IBGE, existem cerca de 230 mil pessoas desempregadas no Espírito Santo.

Também a confiança na economia ainda ainda é fraca, apesar da reforma da Previdência - um passo gigantesco para facilitar a redução do déficit das contas públicas. Nestas condições, temos ingredientes básicos para inflar o bolo do consumo: inflação baixa (que quase não corrói o salário e preserva o poder aquisitivo) e juros mais suaves para o crediário - instrumento utilizado em cerca de 90% das compras de bens duráveis.

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Isso ocorre em momento de aumento sazonal consumo, em função do período natalino, e também em meio a sinais (embora tímidos) de incremento da dinâmica econômica, segundo vários indicadores. Nesse cenário, a Confederação Nacional do Comércio estima que o setor encerrará 2019 com alta de 4,6% no volume vendas, na comparação com 2018. O mesmo está sendo esperado por comerciantes capixabas.