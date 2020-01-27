Verão aquece mercado imobiliário no litoral

Perspectiva do edifício Praia do Espelho, da Javé Construtora, na Bacutia Crédito: Javé construtora/divulgação

Praia da Bacutia, Jacaraípe, Barra do Sahy, Guriri... Esses nomes são conhecidos não só pelos capixabas, mas também por gente do Brasil inteiro. O Espírito Santo está atraindo cada vez mais turistas no auge do verão e isso também chama a atenção das construtoras.

As casas e apartamentos em balneários podem funcionar como moradia fixa ou até como uma casa de veraneio que pode ser alugada.

Quem confirma isso é Danielli Simões, diretora comercial da Soma Urbanismo, que investiu na Ilha de Guriri, em São Mateus, no Litoral Norte.

São áreas bastante demandadas pelas famílias que residem nos municípios e arredores, que buscam por mais qualidade de vida, mas também por turistas que visitam a região. Guriri, por exemplo, é muito requisitada por capixabas, mineiros e nordestinos. É um mercado realmente promissor.

A loteadora prepara um lançamento de loteamento de alto padrão em Guriri. Serão 400 unidades de 400 metros quadrados, que ainda não tiveram os valores divulgados.

Imóveis com localização próximo à praia costumam agradar a maior parte de nossos clientes. O clima é mais ameno, as opções de esporte e de lazer na orla aliadas à proximidade da natureza fazem muita gente fechar negócio, ressalta a diretora comercial e de marketing da construtora, Aline De Martin.

Vista que terá o morador do Enseada Jacaraípe Residencial Crédito: De Martin/divulgação

Para quem quer ficar na Grande Vitória, a De Martin Construtora tem o Enseada Jacaraípe Residencial Clube, na Serra. O empreendimento fica a 400 metros do mar. Os apartamentos custam a partir de R$ 115 mil e têm área de até 50,16m².

Guarapari em alta

Em Guarapari, a Gotardo Construtora oferece o Fontana di Trevi, pronto para morar. Há unidades à venda, de três quartos, a partir de R$ 600 mil; e dois quartos, a partir de R$ 450 mil. O empreendimento fica na Praia do Morro, a 200 metros da faixa de areia. A área pode chegar a 140,71m².

Também na Cidade Saúde, o empreendimento Praia do Espelho, da Javé Construtora, fica localizado na Praia da Bacutia, uma das mais badaladas do Estado. As unidades têm aproximadamente 163m² e custam a partir de R$ 1,205 milhão. Ainda há apartamentos à venda.

Outra opção para quem quer ter um apartamento em Guarapari é o Crisreteli Residence, da De Martin Construtora. O empreendimento está localizado também na Praia do Morro e custa a partir de R$ 237.405,00. A área dos apartamentos começa a partir de 73,50m².

Para quem quer construir a própria casa, a Lotes CBL oferece três oportunidades em Aracruz, no Litoral Norte. O loteamento Barra Ville fica localizado na Barra do Sahy, próximo ao estaleiro da Jurong. São lotes com área a partir de 360m². O valor de partida é R$ 98 mil. Ainda há unidades disponíveis.

Lotes em Santa Cruz, Aracruz: localização privilegiada Crédito: lotes cbl/ divulgação