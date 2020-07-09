Talk Imóveis: reveja live sobre vantagens de morar na metrópole Vitória

"De ilha a metrópole: saiba as vantagens de morar em Vitória". Este foi o tema da terceira live do projeto Talk Imóveis, que foi ao ar nesta quinta-feira (9). O encontro contou com a presença da especialista Anna Cláudia Dias Peyneau, gerente de Gestão Urbana de Vitória, do diretor comercial da Grand Construtora, Gustavo Rezende Oliveira, e do vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Aristóteles Passos Costa Neto.

Para Anna, um dos motivos para esse reconhecimento de Vitória como metrópole é porque a cidade consegue atrair empresas e serviços.

"Essa classificação também está intimamente relacionada com a qualidade de vida que a gente consegue ofertar aqui, temos uma boa oferta de moradia. Esses aspectos fazem com que Vitória seja cotada como uma opção para uma empresa multinacional, por exemplo, ter uma sede. Também sediamos importantes instituições nacionais. Esses fatores contribuíram para Vitória ser entendida agora como metrópole." Anna Cláudia Dias Peyneau - Especialista e Gerente de Gestão Urbana de Vitória

Segundo Aristóteles, Vitória já vinha se comportando como metrópole antes de receber esse título. "A Capital recebeu merecidamente essa classificação. O mercado imobiliário já se comportava como tal, atraindo clientes de melhor renda, com maior potencial de aquisição. Os padrões dos empreendimentos não deixam a desejar para nenhuma outra grande capital no país", pontuou.

Ainda de acordo com ele, um grande benefício alcançado pela cidade na condição de metrópole diz respeito à habitação de interesse social.

"No Minha Casa Minha Vida em Vitória vai ser levado o seu valor de imóvel, de financiamento, pela condição da cidade ter sido enquadrada como metrópole. Isso porque parte de uma premissa que uma cidade metropolitana adquire condições de valores de terrenos mais elevados, infraestrutura mais volumosa e, certamente, vai demandar que os valores sejam ampliados para atender a demanda que chega a cidade. Esse é um ponto positivo que eu considero porque é um programa habitacional que é um benefício para sociedade." Aristóteles Passos Costa Neto - Vice-presidente do Sinduscon-ES

Na mesma linha de raciocínio de Aristóteles, Gustavo também observou que Vitória já se comportava como uma metrópole.

"Essa classificação agora vai trazer muitos frutos, principalmente em relação aos grandes investidores de fora do Espírito Santo porque esses investidores tentam projetar seus negócios nas principais cidades. Tenho certeza que Vitória vai chamar mais atenção em nível nacional." Gustavo Rezende Oliveira - Diretor comercial da Grand Construtora