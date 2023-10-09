Projeto audiovisual capacita e valoriza cultura nas comunidades

O laboratório de imersão em audiovisual do Crias Lab está de volta, em sua terceira edição, trazendo oportunidades para os jovens de 18 a 29 anos das comunidades periféricas da Região Metropolitana de Vitória. Com o foco em capacitar e valorizar a cultura local, os participantes produzirão um documentário que mergulha nas atividades profissionais da economia criativa no Estado e expressões culturais capixabas. O projeto possui parceria com o Fonte Hub e no último dia 2, os alunos e professores da primeira turma participaram de uma aula inaugural no auditório da Rede Gazeta.

O projeto tem como objetivo principal capacitar jovens para a produção de documentários, com isso, o programa é dividido em três turmas, uma para cada semana ao longo do mês de outubro, e aborda tanto a parte teórica quanto prática do audiovisual, desde a criação do roteiro até a produção final. A primeira turma terá a missão de criar um documentário com base no tema "Moda Capixaba", documentando o trabalho de três empreendedores criativos do setor da moda no Espírito Santo. Já a segunda turma produzirá sobre o tema “MC Identidades Femininas”, onde irão contar as histórias de duas identidades femininas que atuam no RAP capixaba. E por fim, a terceira turma irá trazer luz à Cia Negraô, uma companhia que tem o objetivo de resgatar, difundir e preservar a cultura negra capixaba, brasileira e universal por meio da dança.

Primeira turma da 3ª edição do Lab Doca, do Crias Lab Crédito: Arthur Moschen

Felipe Dallorto, professor de roteiro para documentário no Lab Doc, do Crias Lab Crédito: Arthur Moschen

Felipe Dallorto, professor de roteiro do Lab.Doc, expressou a importância do programa: "É sempre um desafio. São 15 pessoas em cada turma, com histórias muito diferentes. A gente não se conhece e é um processo muito rápido. Então, acho que o objetivo é tentar estimulá-los a se conectarem e entender de que forma eles podem se juntar para contar a história de alguém", explicou.

Ensino democrático do audiovisual

O Crias Lab é uma plataforma que proporciona a jovens talentos a oportunidade de explorar e desenvolver habilidades no campo do audiovisual criando uma atmosfera de aprendizado colaborativo, onde os participantes compartilham suas perspectivas e contribuem para a criação de conteúdo único e autêntico.

Daniely de Abreu, uma das participantes desta edição, destacou que o Crias Lab tem relevância na sua jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. "Como eu sou do ramo de comunicação, achei uma oportunidade incrível de crescer mais como pessoa, desenvolver uma área que talvez eu tenha dom e não sei."

Essa edição também conta com veteranos no projeto, como é o caso da Thamyres Valadares, que fez o Lab Clipe e agora vai participar de uma turma do Lab Doc. Thamyres ainda foi convidada pela coordenadora-geral, Zanete Dadalto, a fazer cobertura fotográfica da primeira turma da edição. A participante contou como o programa impactou sua carreira. "Participei do Lab Clipe com a gravação da Beth Mc , foi incrível a imersão que tivemos, todos se entrosando na mesma ideia. Uma experiência maravilhosa que mudou minha carreira, e agora as pessoas me procuram para fazer roteiros, vídeos e filmagens. Estou caminhando para trabalhar no cinema, algo que nunca imaginei", relembrou com empolgação.

Zanete Dadalto, coordenadora-geral do Lab.Doc, ressaltou a importância do programa na produção de notícias e na valorização das histórias das comunidades periféricas. "Você tem nas periferias, há muito tempo, um deserto de notícias. Então, esse tipo de oficina é legal por isso, para que você tenha esse olhar, a produção de notícias desses locais, desses territórios, e, ao mesmo tempo, a produção de outras histórias", explicou.

O produtor do evento, Sullivan Silva, também compartilhou a visão do Crias Lab e a conexão com a campanha de 95 anos da Rede Gazeta, o Somos Capixabas. "A gente pensou em fazer uma série documental, um CRIAS, em que a gente possa falar sobre a economia criativa do Espírito Santo, pessoas que estão empreendendo nesse ramo, que merecem ser conhecidas no Espírito Santo e também no país", contou.

Parceria Crias Lab e Fonte Hub

Silva destacou ainda que a parceria com o Fonte Hub tem dado certo, o local sedia as oficinas do programa a respeito de técnicas e práticas de audiovisual, desde roteiro, direção, produção e filmagem. “Quando a gente levou a proposta para Rede Gazeta de fazer o Crias dentro do Fonte, era para ter contato com esse ambiente de produção audiovisual e de comunicação digital e de comunicação em geral. Isso deu um certo estímulo para as pessoas participarem e pensarem em novos futuros”, comenta Sullivan.