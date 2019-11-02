Feirão tem imóveis com até R$ 125 mil de desconto

Evento acontece no Cerimonial Prime Hall, anexo ao Clube dos Oficiais, na av. Dante Michelini Crédito: Divulgação

Para quem planeja sair do aluguel e comprar o primeiro imóvel , deseja dar um upgrade  mudar-se para um imóvel maior ou com mais atrativos de lazer  ou ainda quem pretende adquirir um terreno para construir a casa dos sonhos, essa pode ser a chance de fazer um bom negócio.

Até este domingo (03) acontece o Salão do Imóvel 4.0, que começou ontem na versão presencial, no Cerimonial Prime Hall, anexo ao Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, Vitória, e no último dia 23 na versão digital.

São 3 mil ofertas na Grande Vitória e em outras regiões do Estado. Há opções de lotes a partir de R$ 57.500, apartamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$ 115 mil, além de unidades de médio e alto padrão com descontos que chegam a R$ 125 mil.

Algumas construtoras também prepararam mimos e brindes especiais para os clientes, como registro e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) grátis e até viagem com acompanhante.

A 26ª edição do Salão do Imóvel é promovida pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES) e integra o Mês do Imóvel, ação em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES). Para o diretor-presidente da Ademi, Sandro Carlesso, o cenário é favorável para o comprador, com a queda nas taxas de juros e da inflação, além da oferta de imóveis com preços mais competitivos, devido ao estoque do mercado.

Todos esses fatores contribuem para a tomada de decisão do cliente. As taxas de juros para financiamento estão em queda livre. Os estoques já estão reduzindo e, naturalmente, os novos lançamentos serão ofertados com um preço mais elevado, afirma.

Crédito mais barato

A Caixa, patrocinadora do Mês do Imóvel, terá um estande no salão e irá oferecer financiamento com taxas efetivas a partir de 6,75% + TR ao ano ou a partir de IPCA + 2,95% ao ano. Para requerer o crédito, basta levar documento de identidade, CPF, comprovantes de renda e de residência atualizados.

O Banestes não terá estande no evento, mas também preparou condições especiais para os clientes . A taxa de juros mínima caiu de 7,95% + TR ao ano para 6,65% + TR ao ano, para unidades de até R$ 1,5 milhão, com pagamento em até 420 meses.

Serviço

Quando: hoje, das 10h às 21h, e amanhã, das 10h às 17h.

Onde: Cerimonial Prime Hall, anexo ao Clube dos Oficiais, na av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.

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