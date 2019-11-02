Feirão tem imóveis com até R$ 125 mil de desconto

Para quem planeja sair do aluguel e comprar o primeiro imóvel, deseja dar um upgrade mudar-se para um imóvel maior ou com mais atrativos de lazer ou ainda quem pretende adquirir um terreno para construir a casa dos sonhos, essa pode ser a chance de fazer um bom negócio.
Até este domingo (03) acontece o Salão do Imóvel 4.0, que começou ontem na versão presencial, no Cerimonial Prime Hall, anexo ao Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, Vitória, e no último dia 23 na versão digital.
São 3 mil ofertas na Grande Vitória e em outras regiões do Estado. Há opções de lotes a partir de R$ 57.500, apartamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$ 115 mil, além de unidades de médio e alto padrão com descontos que chegam a R$ 125 mil.
Algumas construtoras também prepararam mimos e brindes especiais para os clientes, como registro e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) grátis e até viagem com acompanhante.
A 26ª edição do Salão do Imóvel é promovida pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES) e integra o Mês do Imóvel, ação em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES). Para o diretor-presidente da Ademi, Sandro Carlesso, o cenário é favorável para o comprador, com a queda nas taxas de juros e da inflação, além da oferta de imóveis com preços mais competitivos, devido ao estoque do mercado.
Todos esses fatores contribuem para a tomada de decisão do cliente. As taxas de juros para financiamento estão em queda livre. Os estoques já estão reduzindo e, naturalmente, os novos lançamentos serão ofertados com um preço mais elevado, afirma.
Crédito mais barato
Com a queda da taxa de juros básica, a Selic, para 5%, o crédito imobiliário também fica mais barato. E quem for no Salão do Imóvel já poderá aproveitar as novas taxas.
A Caixa, patrocinadora do Mês do Imóvel, terá um estande no salão e irá oferecer financiamento com taxas efetivas a partir de 6,75% + TR ao ano ou a partir de IPCA + 2,95% ao ano. Para requerer o crédito, basta levar documento de identidade, CPF, comprovantes de renda e de residência atualizados.
O Banestes não terá estande no evento, mas também preparou condições especiais para os clientes. A taxa de juros mínima caiu de 7,95% + TR ao ano para 6,65% + TR ao ano, para unidades de até R$ 1,5 milhão, com pagamento em até 420 meses.
Serviço
Quando: hoje, das 10h às 21h, e amanhã, das 10h às 17h.
Onde: Cerimonial Prime Hall, anexo ao Clube dos Oficiais, na av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.
Algumas ofertas
Imobiliária Universal
Quem adquirir um imóvel no evento ganha prêmio. Na compra de unidade do Mirador Camburi, ganha viagem para Fernando de Noronha com três acompanhantes. Os apartamentos com até 4 suítes saem de R$ 1.390.000 por R$ 1.099.000. Já no Vista de Vila Velha tem apartamentos a partir de R$ 154.900.
Descontos de até R$ 13 mil e entrada parcelada em até 60 vezes. Tem opções com ITBI e Registro grátis. Apartamentos no Enseada Jacaraípe, na Serra, a partir de R$ 115 mil. No Villa de Santa Inês, em Vila Velha, apartamentos de 2 quartos a partir de R$ 165 mil.
Tem unidades com desconto de 25%. No Via Jardins, na Serra, apartamentos a partir de R$ 120 mil (1 quarto). O San Pietro, na Praia do Suá, em Vitória, tem unidade de 1 quarto de R$ 261 mil por R$ 235 mil.
O London Ville Residence, na Praia de Itaparica, tem apartamento de 3 quartos por R$ 508.881,94.
Tem descontos de R$ 65 mil a R$ 125 mil. Apartamento de 3 quartos no Edifício Meliá, em Itaparica, sai de R$ 485.380 por R$ 359.900.
Lotes a partir R$ 57.500 (Enseada Ville e Riviera Park, em Santa Cruz, Aracruz). No Laguna Park, em Vila Velha, tem lotes a partir de R$ 111.525,75 (250m²).
Tem lotes empresariais e residenciais a partir de R$ 99 mil no Parque Leste Oeste, em Cariacica.
Vai disponibilizar mais de 600 lotes, em Cariacica e Viana. Tem opções a partir de R$ 64.231 (Loteamento Prolar, em Cariacica).