Duplex é opção para quem busca privacidade

Terraço permite lazer privativo no duplex do Mares da Costa Crédito: Javé Construtora/Divulgação

Para quem busca viver em um imóvel com mais espaço, privacidade, lazer e exclusividade, uma opção são os apartamentos duplex, que trazem dois pavimentos e a possibilidade de uma planta mais ampla, com mais suítes e lazer privativo. Eles são minoria no mercado, mas é possível encontrar um duplex para chamar de seu na Grande Vitória, por preços que vão dos seis dígitos a cifras milionárias.

Normalmente, esses imóveis estão localizados em áreas nobres, nos bairros mais valorizados e com vista para o mar. Praia do Canto, Mata da Praia, Enseada do Suá e Bento Ferreira, em Vitória, e Praia da Costa, Itapuã e Itaparica, em Vila Velha, concentram as opções de apartamentos nesse formato.

Um duplex é ideal para quem procura mais espaço, é como se fosse uma casa no alto. Então, tem a tranquilidade, a segurança e a privacidade de morar em um edifício e se sentir um pouco como se tivesse morando em casa. Permite também ter uma planta diferenciada, com uma área social no segundo pavimento, com piscina, churrasqueira, e a área íntima no primeiro, com quartos mais espaçosos. É possível ainda ter um pé direito mais alto, o que torna o projeto mais sofisticado, afirma Renato Sandri, diretor da RS Construtora.

Em um dos metros quadrados mais valorizados da Capital, na Praia do Canto, a RS lança neste ano o edifício Joaquim Lírio 333, que terá duas coberturas duplex com área de 320 metros quadrados e quatro suítes. O preço ainda não foi divulgado.

Duas coberturas duplex vão integrar o edifício Joaquim Lírio 333, na Praia do Canto Crédito: RS Construtora/Divulgação

Também em Vitória, a Grasseli Engenharia vai lançar o residencial Palácio Milano, em Bento Ferreira, com apartamentos de três quartos com área de 100m². Segundo o diretor da construtora, Vitor Grasseli, o empreendimento terá quatro coberturas duplex, com três quartos com suíte e um terraço descoberto, chegando a uma área privativa de 180m² a 200m².

Ele afirma que o bairro é uma aposta para receber empreendimentos desse perfil, devido à localização estratégica, próximo dos principais polos comerciais e entre importantes avenidas da cidade.

Vista para o mar

Em Vila Velha, há opções por toda orla, com vista para o mar. Na Praia de Itaparica, o London Ville Residence, da Galwan, está pronto para morar e tem uma cobertura duplex lateral com 177m², que sai por R$ 1.027.504,00. O edifício Mar do Caribe, em construção, também tem uma cobertura de dois pavimentos lateral (185m²), pelo valor de R$ 964.960,00.

No mesmo bairro, o Sunset Residence, da Épura, tem opção de cobertura duplex com 155m² e três quartos, sendo duas suítes, por R$ 920 mil.

Na Praia da Costa, para morar em uma cobertura duplex de frente para o mar é preciso desembolsar alguns milhões. Com nada menos que 573,18m², cinco suítes e cinco vagas de garagem, a unidade no topo do residencial Beverly Hills, também da Épura, sai por R$ 7,2 milhões.

O Edifício Mares da Costa, residencial que a Javé está construindo de frente para o mar, na Praia da Costa, tem cobertura com cinco suítes e uma área de 400m², por R$ 5,8 milhões. O gerente de vendas da construtora, Diovane Alves, também afirma que esse tipo de apartamento atrai um público que busca mais privacidade. A unidade possui um terraço com lazer privativo, que inclui piscina e churrasqueira.

Da mesma construtora, o Residencial Porto das Ondas, em Itapuã, tem cobertura duplex com quatro quartos, sendo duas suítes, em 216m². O valor é R$ 1,4 milhão.

Casas

Se a ideia é ter mais espaço, a opção por uma casa duplex traz ainda mais possibilidades. O condomínio Reserva Mata da Praia, empreendimento da RS Construtora e do Grupo Incospal na Mata da Praia, em Vitória, tem 38 unidades, com área privativa de até 696m². São até cinco suítes e seis vagas de garagem, em projetos que valorizam a iluminação e ventilação naturais, além da segurança. O valor parte de R$ 3,87 milhões.

Já para quem busca a experiência de morar em um lugar pé na areia, o Residencial Manoá Villas, da Pacífico Construtora, tem casas duplex de três e quatro quartos com suíte, de frente para a praia, em Manguinhos, na Serra. São áreas privativas que variam de 135m² a 245m² e incluem quintal, com espaço gourmet. O valor é a partir de R$ 499 mil.