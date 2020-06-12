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União

Construtoras de Vitória arrecadam alimentos para famílias do ES

Em meio à pandemia, empresas concorrentes garantem cestas básicas para mais de quatro mil famílias do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 15:28

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 15:28

Construtoras arrecadam alimentos para ajudar a população do ES
Segundo as construtoras, a campanha durará enquanto as famílias capixabas precisarem de ajuda neste período de crise Crédito: Divulgação
Com o objetivo de ajudar milhares de famílias no Espírito Santo, as construtoras Canal, Galwan, Morar e Lorenge promovem a ação Entre Muros para arrecadar doações de cestas básicas, destinadas a mais de quatro mil famílias que estão na fila de espera para receber alimento, da Arquidiocese de Vitória. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que, atualmente, 260 mil pessoas estão desempregadas no Estado.
Lançada no início do mês de junho, a campanha continuará enquanto famílias capixabas estiverem com fome durante a pandemia. De acordo com José Luís Galvêas Loureiro, presidente da Galwan, as construtoras se uniram para atuar em uma causa comum, com o intuito de que o cuidado com as pessoas e o posicionamento a favor da sociedade prevaleçam. "Sempre houve respeito entre as construtoras, por isso conseguimos participar de ações como esta. Há muito tempo a gente vem buscando participar de ações solidárias, mas tem que ser muito bem feita, com uma boa logística, e esta está bem estruturada", disse Galvêas.
Para Patrick Klein Canal, diretor da Canal Construtora, a iniciativa tem poder positivo multiplicador. Nessas ocasiões, vemos a força da união. Foi a solidariedade que reuniu as grandes construtoras, em parceria com a Arquidiocese de Vitória. Além de disponibilizarmos as nossas sedes como pontos de coleta, para que toda a população capixaba possa fazer sua parte e ajudar a quem necessita. Cada instituição já entrará com suas doações, que irão abastecer a despensa de muitos lares, explica o empresário.
Solidariedade
Segundo Padre Anderson Gomes da Silva, responsável pela Arquidiocese de Vitória, a entrega das doações será feita a partir de um cadastramento, que conta hoje com mais de quatro mil famílias inscritas. Os capixabas que esperam por essa ajuda moram na Grande Vitória e interior do Estado. Atitudes como essa, em que as diferenças são colocadas de lado, para o bem comum, enchem-me de esperança, comenta.
Para Leandro Lorenzon, diretor-geral da Lorenge, no momento atual de combate ao novo coronavírus, a solidariedade tornou-se fundamental para gerar união e empatia. Vamos sair mais fortes dessa pandemia e esse momento ruim irá passar. Enquanto isso, vamos praticando a solidariedade e a união, destaca.
Para quem deseja fazer parte dessa corrente, as doações poderão ser entregues nos seguintes pontos físicos:

Lorenge

Endereço: Rua Ceará, 149, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: 8h15 às 17h30
Avenida Hugo Musso, 1.000, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: 8h às 17h
Avenida Eldes Scherrer Souza, em frente ao Carone Mall, Laranjeiras, na Serra. Horário: 8h às 19h (segunda a sábado) e 8h às 15h (domingos e feriados)
Rua Izidro Benezate, 48, Enseada do Suá, Vitória

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