Boas práticas em condomínios é tema de Talk Imóveis desta quinta (16)

O Talk Imóveis é mediado pela editora de Imóveis & Cia, Tatiana Paysan Crédito: Camila Uliana

Problemas de convivência e de gestão sempre existiram nos condomínios. Gerir a carteira de inadimplentes e a tensão entre moradores que divergem sobre o uso das áreas comuns são problemas recorrentes que devem ser administrados para tornar o espaço agradável e com qualidade de vida. Para entender como resolver essas e outras questões, o Talk Imóveis desta quinta-feira (16) tem como tema "Condomínios: boas práticas da gestão à convivência".

O encontro virtual vai ser a partir das 16 horas, na página de Imóveis , do site A Gazeta , e terá a presença do especialista Luiz Gustavo Tardin, advogado, professor de Direito Processual Civil e comentarista da CBN Vitória, e da CEO do Grupo Confiança, Patrícia Sperandio. A mediação do debate será feita pela editora de Imóveis & Cia, Tatiana Paysan.

De acordo com Luiz Gustavo, uma das dicas para uma boa gestão condominial é o síndico incentivar e conscientizar os moradores a lerem e seguirem as regras de convenção e o regimento interno do condomínio. Isso ajuda consequentemente na convivência entre os moradores, que, com conhecimento e diálogo, podem evitar muitos conflitos.

Talk Imóveis

A live do Talk Imóveis desta semana é a penúltima de um total de cinco encontros on-line. A transmissão acontece sempre no mesmo dia e horário, sobre os assuntos mais relevantes atualmente neste mercado. Acesse o link abaixo para assistir à live da semana passada, que abordou as vantagens de morar em Vitória, a mais nova metrópole brasileira.