6 dicas para planejar a obra na quarentena

Identifique o que mudar em cada cômodo Crédito: Freepik

Para quem deseja mudar o visual da casa, o período da quarentena pode ser propício para se organizar e pesquisar as novidades que estão em alta. Antes de fazer qualquer alteração no lar, vale verificar quais são as principais finalidades da reforma e o orçamento disponível. Para evitar erros, a ajuda de um profissional qualificado torna-se indispensável.

Segundo a diretora da loja Leroy Merlin de Vitória, Neuza Alves, é importante fazer um planejamento bem feito. Como estamos passando muito tempo dentro de casa agora, conseguimos identificar deficiências em cada cômodo e coisas que atrapalham a funcionalidade da casa.

De acordo com ela, no cenário atual, por exemplo, é possível que haja a demanda de criação de espaço para home office, devido ao aumento de pessoas trabalhando no lar. Cada cliente precisa perceber as necessidades da sua casa. É um momento de dialogar com ela, ressalta.

Passo a passo

Por meio de análise detalhada do espaço e dos reparos a serem realizados, a definição de um orçamento não pode ficar de fora. Comece pelos espaços essenciais, sem fazer tudo de uma vez.Deixe uma margem de 20% a 30% a mais para os imprevistos da reforma, que sempre acontecem, acrescenta Neuza Alves.

Outro passo essencial é estabelecer o objetivo da reforma, segundo a diretora comercial da empresa Dalla Bernardina, Julia Dalla Bernardina. Para diminuir os riscos da obra e não efetuar o trabalho novamente depois, conte com o auxílio de profissionais. É muito comum vermos clientes refazendo as reformas por falta de preparo de um projeto.

Além disso, é necessário fazer um acompanhamento da obra. Por meio do cronograma, é possível controlar prazos, gerir a mão de obra e programar os produtos, evitando desperdícios. Também é possível controlar o orçamento do projeto e gerenciar os imprevistos que podem ocorrer, recomenda Julia.

A especialista também sugere avaliar a infraestrutura da casa com cautela, ao checar as partes elétrica, hidráulica e as estruturas com rachaduras. Evite ao máximo as famosas gambiarras. É possível dar um jeitinho agora, mas no futuro elas podem se transformar em dor de cabeça, observa Julia.

Sem arrependimentos

Nas pequenas reformas e manutenções, é melhor chamar um pedreiro, um pintor ou um eletricista de confiança, segundo o presidente da Rede Construir, Alex Kill. Para evitar desperdício, eles podem fazer o cálculo mais correto das necessidades e das quantidades. Depois disso, é melhor selecionar produtos de qualidade e com bom custo-benefício. Afinal, você pode comprar uma tinta mais barata, que não seja premium e, em dois anos ou menos, precisará pintar de novo, gastando novamente com a compra de produtos e com a mão de obra, aponta.

A identificação superficial dos pontos essenciais da reforma é outro ponto de atenção no processo. Durante a reforma, algumas novas necessidades podem aparecer, extrapolando muito o orçamento. Por isso, é importante dar atenção a essas variantes. Ao ter um plano com objetivos bem traçados, há menos chance de aparecerem surpresas desagradáveis, complementa Alex.

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