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Flores no mar

Iemanjá ganha homenagens na orla de Cariacica

A festa da orixá considerada a Rainha das Águas acontece em novo lugar, próximo à sede da Polícia Federal

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 22:04

Públicado em 

31 jan 2020 às 22:04
Coluna da Fé

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Coluna da Fé

Festa em homenagem a Iemanjá Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica
Pelo sexto ano consecutivo, acontece a festa em homenagem a Iemanjá, em Cariacica. Considerada a  Rainha das Águas, a orixá será homenageada pelas religiões de matriz africana numa celebração que acontece neste domingo (02), a partir das 16 horas, na orla de Porto de Santana, próximo à Polícia Federal.
Flores, perfumes, bijuterias, espelhos e comidas são as oferendas prediletas dela, por isso, esses adornos serão colocados em balaios e levados ao mar pelos participantes da homenagem.
O evento acontecerá a partir das 16 horas e contará com a presença de adeptos do candomblé e da umbanda. Representantes e frequentadores das casas espíritas se reunirão na orla para realizar os rituais que envolvem a festa. Vale lembrar que esse ano a festa não ocorrerá em frente ao antigo Campo do Kauê, mas sim em frente à entrada da Vale, nas proximidades da sede da Polícia Federal.
De acordo com o gerente de Igualdade Racial, Sandro Cabral Silva, a troca de endereço se deu para valorizar ainda mais a festa.
“A mudança de local se deu pela necessidade darmos mais visibilidade à festa, agora o acesso vai ficar melhor, ano passado tivemos problemas por conta da chuva, mas nesse local o evento será perfeito. A nossa necessidade maior é favorecer o público com o acesso, se estamos no 6º ano é porque o evento se firmou dentro do município”, comemora.
O gerente ainda explica que a festa fortalece e consolida a participação das comunidades de terreiros, permitindo a expansão da diversidade cultural que representa as diversas linguagens artísticas, identidade e manifestações culturais do Brasil.

Vitória

Na Capital, o Nzó Musambu riá Kukuetu, casa de candomblé que tem como zeladora a mãe de santo, dona Edinéa da Silva Cabral, Mam’etu Kilunji, informa a programação das atividades que acontecerão neste domingo (02),  no Píer de Iemanjá da Praia de Camburi, no início da Avenida Dante Michelini, a partir das 15 horas. Nesse momento acontecerão as orações e o recolhimento das oferendas deixadas pelos fiéis aos pés do monumento a Iemanjá. O cortejo levará os balaios e oferendas que serão entregues em alto-mar. 

Palestra espírita

O Centro  Espírita Henrique José de Mello convida para palestra, nesta segunda-feira (03), às 20 horas, sobre o tema"Lei de Sociedade, com palestrante Válmia Ferrari. Endereço: Rua Sete de Setembro,  67, Centro, Vitória.

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