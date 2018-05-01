Iema vai liberar amanhã última licença para a duplicação da BR 262

O canteiro de obras da duplicação da BR 262 está instalado desde o ano passado no trevo de Paraju. Crédito: Dnit/Divulgação

Não tem mais desculpa. O Dnit já tem condições para começar a obra de duplicação de 7,2 quilômetros da BR 262, na região de Marechal Floriano. É que o Iema, o Instituto Estadual do Meio Ambiente, finalmente vai expedir amanhã a licença de operação do canteiro de obras da empreiteira no trevo de Paraju. Segundo o órgão federal, essa licença é a que faltava para que a duplicação fosse iniciada.

O custo da obra está em torno de R$ 80 milhões. Cerca de 600 trabalhadores e 100 equipamentos pesados estarão mobilizados no canteiro no auge das obras.

Outro trecho

Empresários da região serrana, no ano passado, pediram ao Dnit que o início da duplicação da rodovia federal começasse pela serra de Santa Isabel, onde, segundo eles, estão os maiores gargalos da BR 262. Nesse trecho, nos fins de semana, os engarrafamentos são rotina, prejudicando a volta dos motoristas para a Grande Vitória.