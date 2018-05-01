Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Iema vai liberar amanhã última licença para a duplicação da BR 262
Leonel Ximenes

Iema vai liberar amanhã última licença para a duplicação da BR 262

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 14:47

Públicado em 

01 mai 2018 às 14:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O canteiro de obras da duplicação da BR 262 está instalado desde o ano passado no trevo de Paraju. Crédito: Dnit/Divulgação
Não tem mais desculpa. O Dnit  já tem condições para começar a obra de duplicação de 7,2 quilômetros da BR 262, na região de Marechal Floriano. É que o Iema, o Instituto Estadual do Meio Ambiente, finalmente vai expedir amanhã a licença de operação do canteiro de obras da empreiteira no trevo de Paraju. Segundo o órgão federal, essa licença é a que faltava para que a duplicação fosse iniciada.
O custo da obra está em torno de R$ 80 milhões. Cerca de 600 trabalhadores e 100 equipamentos pesados estarão mobilizados no canteiro no auge das obras.
Outro trecho 
Empresários da região serrana, no ano passado, pediram ao Dnit que o início da duplicação da rodovia federal começasse pela serra de Santa Isabel, onde, segundo eles, estão os maiores gargalos da BR 262. Nesse trecho, nos fins de semana, os engarrafamentos são rotina, prejudicando a volta dos motoristas para a Grande Vitória. 
Em março, durante a cerimônia de inauguração do novo Aeroporto de Vitória, o presidente Temer prometeu agilizar os estudos e medidas necessários para viabilizar a duplicação de toda a extensão da 262, rodovia que liga o Estado a Minas Gerais.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados