Taxar grandes fortunas? O sedutor aroma que deslumbra a América Latina

Com a ascensão da social democracia, sobretudo nos moldes europeus, a visão que se tem a respeito dos ricos é de que: se adquiriram renda devem reparti-la com o Estado, para que esse utilize esses recursos financeiros no combate às desigualdades, o que interpretamos como uma verdadeira falácia econômica. É importante lembrar que foi fomentada uma ideia de que, por vivermos em um país com culturas, crenças e classes sociais diversificadas, aqueles que obtêm sucesso financeiro são menos dignos do seu patrimônio do que o cidadão com renda de um salário mínimo.

Não obstante, os países que adotaram medidas tributárias exacerbadas consequentemente depararam-se com a realidade de grande parte dos ricos passarem a aplicar sua fortuna em investimentos, além da retirada do patrimônio e empresas do país, optando pela migração para outros com um sistema tributário mais brando. Com base nisso, sabemos que é guiada por eles a simples lógica de que não faz o menor sentido confiar seu patrimônio a um país com alta carga tributária.

Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que pretende aumentar alíquota dos 1% mais ricos do país para 43,4%, quase o dobro do valor atual. Soa extremamente absurdo tal atitude da maior potência econômica mundial, visto que suas consequências afetarão negativamente a economia do país. A capacidade de auferir renda é um mérito do particular e não uma brecha do Estado para, através de seus métodos coercitivos, se apropriar de parte do montante do patrimônio do indivíduo.

Destarte, o principal argumento de quem defende este absurdo é a redução da desigualdade, mas podemos citar o exemplo da Argentina que instituiu o imposto e tem sentido o quanto isso influenciou negativamente a economia do país. Assim, a conclusão que temos é a de que o aumento da carga tributária não necessariamente irá resultar na elevação da arrecadação, mas sim no aumento da incidência de sonegação fiscal, bem como no fluxo econômico com a saída das empresas investidoras do Brasil, o que elevaria a crise fiscal que já vivenciamos.