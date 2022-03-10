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Artigo de Opinião

Taxar grandes fortunas? O sedutor aroma que deslumbra a América Latina

Por Mateus Oliveira dos Santos – Associado II do Instituto Líderes do Amanhã

Públicado em 

10 mar 2022 às 15:17
Instituto Lideres do Amanhã

Colunista

Instituto Lideres do Amanhã

Com a ascensão da social democracia, sobretudo nos moldes europeus, a visão que se tem a respeito dos ricos é de que: se adquiriram renda devem reparti-la com o Estado, para que esse utilize esses recursos financeiros no combate às desigualdades, o que interpretamos como uma verdadeira falácia econômica. É importante lembrar que foi fomentada uma ideia de que, por vivermos em um país com culturas, crenças e classes sociais diversificadas, aqueles que obtêm sucesso financeiro são menos dignos do seu patrimônio do que o cidadão com renda de um salário mínimo.
Não obstante, os países que adotaram medidas tributárias exacerbadas consequentemente depararam-se com a realidade de grande parte dos ricos passarem a aplicar sua fortuna em investimentos, além da retirada do patrimônio e empresas do país, optando pela migração para outros com um sistema tributário mais brando. Com base nisso, sabemos que é guiada por eles a simples lógica de que não faz o menor sentido confiar seu patrimônio a um país com alta carga tributária.
Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que pretende aumentar alíquota dos 1% mais ricos do país para 43,4%, quase o dobro do valor atual. Soa extremamente absurdo tal atitude da maior potência econômica mundial, visto que suas consequências afetarão negativamente a economia do país. A capacidade de auferir renda é um mérito do particular e não uma brecha do Estado para, através de seus métodos coercitivos, se apropriar de parte do montante do patrimônio do indivíduo.
Destarte, o principal argumento de quem defende este absurdo é a redução da desigualdade, mas podemos citar o exemplo da Argentina que instituiu o imposto e tem sentido o quanto isso influenciou negativamente a economia do país. Assim, a conclusão que temos é a de que o aumento da carga tributária não necessariamente irá resultar na elevação da arrecadação, mas sim no aumento da incidência de sonegação fiscal, bem como no fluxo econômico com a saída das empresas investidoras do Brasil, o que elevaria a crise fiscal que já vivenciamos.
Foto do Associado Crédito: Mateus Oliveira

Instituto Lideres do Amanhã

O Instituto Líderes do Amanhã é uma associação que busca o amadurecimento de novos líderes por meio de um espaço para discussão de diversos temas de interesse, proporcionando aos jovens empresários formação política, filosófica, econômica, gerencial e ética. A proposta consiste num método de formação diferenciado de jovens líderes empresariais, desvinculado do sistema formal de educação, visando fomentar a construção de uma democracia mais madura e livre.

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