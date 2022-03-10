Regulamentação dos aplicativos de entrega e a redução do liberalismo no Brasil

Considerado um dos principais pensadores e defensores do liberalismo, Frédéric Bastiat é autor da obra “O que se vê e o que não se vê”, na qual expõe como ações de curto prazo promovidas pelo Estado podem gerar benefícios imediatos para segmentos da população, mas também causar grandes danos à economia no longo prazo. Na obra, Bastiat faz uma analogia ao afirmar que os benefícios de curto prazo constituem aquilo que se vê, ao passo que os malefícios de longo prazo não são vistos.

Recentemente, uma lei federal foi promulgada, dando às empresas detentoras de aplicativos de entrega algumas obrigações perante seus prestadores de serviço. Tal lei tem validade durante o período da pandemia da Covid-19 e, dentre essas obrigações, estão a necessidade de contratação de seguros contra acidente, assistência financeira em caso de infecção pelo coronavírus e disponibilização de máscaras e álcool em gel para os entregadores.

De imediato, podemos ser levados à conclusão de que foi uma grande vitória para os trabalhadores que dependem desse ramo de negócios. Afinal, em um período tão instável como este da pandemia, ter uma margem de segurança pode ser importante. Porém, seguindo o que foi pregado por Bastiat em sua obra, podemos afirmar que esse efeito é apenas aquilo que é visto, ou seja, é apenas um benefício de curto prazo para um nicho da sociedade. Agora, analisemos aquilo que não é visto, ou seja, os efeitos negativos de maior proporção, decorrentes dessa nova lei.

De acordo com diversas pesquisas de mercado, nos últimos anos os aplicativos de entrega e transporte foram responsáveis pela geração de oportunidade de renda para 4 milhões de brasileiros. Devido à combinação de baixa regulamentação e burocracia para contratação de prestadores de serviço, e uma alta demanda de mercado, foi possível gerar oportunidade para uma parcela relevante da população, que corresponde a cerca de 10% do total de trabalhadores em regime CLT. Logo, o que não se vê é que, com essa nova lei, há um grande golpe no modelo de negócios dessas startups, impactando sua lucratividade, podendo até mesmo levar ao encerramento de operações no Brasil e consequente desemprego.

Coincidência ou não, logo após a promulgação da lei, a operação da Uber Eats foi encerrada no Brasil, em um movimento que pode ser seguido por outros players do mercado. Como consequência, há uma perda dupla para este ramo da economia: redução de oportunidades de emprego e redução na oferta de serviços de entrega a restaurantes, por exemplo, uma vez que não há garantia de que as demais empresas conseguirão absorver o share da Uber Eats.

Inicialmente, a lei prevê as citadas medidas apenas no período da pandemia, porém, abre perigosos precedentes para intervenções futuras de caráter definitivo, seguindo a reinvindicação de diversos protestos no Brasil e no mundo. Nós, como defensores da liberdade individual, devemos nos opor a futuras intervenções do Estado como essa. A inserção das empresas de entrega e transporte foi um verdadeiro sopro de liberalismo na economia brasileira nos últimos anos. Aceitar esse tipo de movimento do Estado é como usar uma venda: você é capaz de ver os brilhos e benefícios imediatos, porém, em seguida é vendado e não consegue ver o negativo desfecho das ações.