Pilares de uma equipe de alta perfomance

Liderança é um indicador de alta perfomance Crédito: Pixabay

A despeito do senso comum, as razões para uma equipe ser bem-sucedida não estão relacionadas apenas à experiência ou nível de inteligência de seus integrantes. Autores renomados em gestão, como Jack Welch, Daniel Coyle e Patrick Lencioni são congruentes em um aspecto específico sobre a origem de equipes de sucesso: a existência de segurança psicológica. Mas, afinal, o que é isso?

Segurança psicológica é a circunstância em que os membros de uma equipe se sentem seguros para tomar riscos e serem vulneráveis na frente uns dos outros. Os membros do time acreditam que não serão julgados por seus erros, o que os permite serem criativos, falarem o que pensam, tomarem riscos moderados e assumirem a responsabilidade por seus atos. Nesse ambiente, o sentimento de liberdade de expressão sobrepõe a disputa por status social e a competitividade por resultados.

O líder que é capaz de construir um relacionamento de equipe baseado em segurança psicológica, cria membros interdependentes que confiam uns nos outros. Quando um membro se comporta mal, os demais corrigem seu comportamento, quando um membro tem uma ideia, ele se empolga em compartilhar porque entende a sua importância no desempenho do time.

Assim, os membros dessa equipe passam a ver significado no desempenho de suas funções e, consequentemente, tornam-se mais comprometidos com o resultado final. Esse é o tipo de comportamento que fomenta a inovação e gera as mudanças necessárias para a obtenção do resultado de longo prazo.

Em entrevista para a Harvard Business Review, Paul Santagata, Head of Industry do Google, disse que “não existe time sem confiança”. Para a empresa, segurança psicológica é tão importante que passou a fazer parte do “Projeto Aristóteles – O todo é mais do que a soma das partes”, cujo objetivo principal era identificar os padrões que se repetiam em suas equipes de sucesso. Como resultado, o Google encontrou cinco características: segurança psicológica, confiança, estrutura e clareza das funções e objetivos, significado no trabalho e capacidade de impactar e gerar mudanças.

E como eu sei se o meu time apresenta as características para o sucesso? Existem alguns sinais que podem nos ajudar a identificar esse comportamento. Veja se as reuniões são dinâmicas, com mais de uma pessoa contribuindo com o diálogo, e se as pessoas se empolgam em compartilhar ideias. Veja se os membros do time não se importam em depender uns dos outros para atingir o resultado final.