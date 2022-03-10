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Artigo do Opinião

Como as Leis Trabalhistas prejudicam a geração de empregos

Por Mateus Oliveira dos Santos – Associado II do Instituto Líderes do Amanhã
Instituto Lideres do Amanhã

Instituto Lideres do Amanhã

Publicado em 

10 mar 2022 às 15:17

Publicado em 10 de Março de 2022 às 15:17

Falar a respeito dos ditos direitos trabalhistas é de fato querer comprar briga, ainda mais nos últimos anos, com o cenário de reformas que afetaram diretamente os contratos de trabalho. Evidentemente, sabemos a necessidade do Estado em burocratizar qualquer relação jurídica possível, e ,na esfera trabalhista, não seria diferente.
O Brasil possui atualmente o quadro médio de 14 milhões de desempregados. Cenário que nesse sentido, o governo contribui consideravelmente para a sua manutenção. Na medida em que se celebram os contratos individuais de trabalho, podemos identificar a ausência de liberdade das figuras empregador e empregado na decisão acerca das condições laborais que serão estabelecidas naquele contexto.
Sendo assim, para contratar um funcionário para exercer alguma função, o empregador deverá seguir uma cartilha que, se violada, poderá sofrer sanções e multa. Por outro lado, se houvesse a possibilidade de essas decisões dependerem apenas das partes interessadas, por exemplo, os salários com valores e horas abaixo ou superiores ao mínimo legal, o empregado na qualificação de adulto consciente dos seus atos, decidiria se deseja ou não aceitar aquela oferta.
Não obstante, com a alta oferta do mercado de trabalho, ficaria ao seu critério do trabalhador optar em qual empresa deseja trabalhar. No entanto, a Justiça do Trabalho enxerga o indivíduo como uma criança indefesa e sem instrução que é induzida de forma coercitiva a celebrar esses acordos, o que beira à tolice, tamanha a forma de manipulação. Soma-se a isso a interferência dos sindicalistas que manipulam as informações em razão dos seus próprios interesses, a fim de doutrinar o trabalhador em crença do “empregado malvado”, que não medirá esforços para explorá-lo.
Embora sejamos obrigados a conviver com este cenário de horror, podemos citar um dado positivo que demonstra o quão necessário é a abolição da Justiça do Trabalho. Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ocorreu uma redução de 32% do número de ações trabalhistas em curso no período de 2017 a 2019, uma redução significativa que demonstra que a judicialização exacerbada foi descontruída pela flexibilização de alguns acordos. Entretanto, este número pode aumentar, a partir do momento que você concede mais liberdade as partes para acordarem como bem entender, com base no princípio da boa-fé dos contratos.
Foto do Associado Crédito: Mateus Oliveira

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