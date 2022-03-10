A liberdade foi cancelada?

No momento em que referimos o termo “cancelamento” para ser discutido em um fórum, invariavelmente relacionamos às mídias sociais. Porém, a liberdade não deve ser discutida somente com o viés da expressão.

Durante décadas, a economia global contribuiu amplamente com o fluxo livre de capitais e tecnologia, ajudando as nações de baixa renda a crescerem mais rápido do que suas contrapartes mais ricas e melhorando a vida de bilhões. Foi uma oportunidade para países como o Brasil evoluir em critérios como negócios, comércio, liberdade fiscal, intervenção do governo, monetário, investimentos, financeiro, corrupção, trabalho e direitos de propriedade.

Porém, de acordo com o índice de liberdade econômica avaliado pela Heritage Foundation, tais critérios não melhoraram. Comparando-se 186 países e quanto cada economia está preparada para uma trajetória de recuperação sustentada, desde 2009 o país perdeu 38 posições nesse ranking, recuando do 105º para o atual 143º lugar, ficando entre os países Lesoto e Camarões.

A maior liberdade econômica do Brasil está associada a maior desenvolvimento econômico e social. Também está correlacionado positivamente a educação e a inovação. Portanto, estamos sim “cancelando” parte das oportunidades que trariam melhorias para a sociedade. O futuro não será diferente se continuarmos utilizando das mesmas lógicas e ferramentas que já iniciam na educação de base. É fundamental a transformação da educação para a construção de uma sociedade na qual o indivíduo consiga tomar decisões racionais e escolhas do seu próprio caminho. Países como Suíça, Finlândia e Estados unidos são referências em educação e muito bem colocados no índice de liberdade econômica.

Enquanto isso, os linchamentos morais nas redes sociais continuam sendo inseridos em uma espécie de experimento social, conectados a ciclos de vida e comunidades aos quais não estávamos acostumados. Quem cancela hoje é porque não experimentou o livre debate de ideias em seu processo de educação. Em vista disso, teríamos possivelmente uma única solução para resolver os “cancelamentos” econômicos, sociais e culturais. A educação com seriedade e qualidade. Enfrentando problemas já conhecidos como estudantes não engajados, alto índice de desistência, servidores não qualificados e vários outros fatores que interferem na mudança. Atualmente, 25% de todos os servidores federais ativos no Brasil são da educação, gerando um impasse para haver mudanças estruturais. O fato é que, entre tantos desafios, pouco é lembrado que a essência da educação é educar.

O dever de avançar sobre esse assunto é, hoje, mais imperativo que nunca. Milhões de oportunidades continuam sendo extintas, nos mantendo na pobreza econômica e cultural onde o futuro clama por reformas.