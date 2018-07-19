- Foto: Reprodução"/>

Cesar Ronaldo Filho*

O recente episódio que levou uma bancária à morte após um procedimento cirúrgico realizado em um apartamento residencial no Rio de Janeiro nesta semana, além de muito triste, expõe uma peculiaridade de nossa sociedade: o paternalismo. Todos nós temos a presunção de que todos os indivíduos da sociedade são pessoas guiadas pela ingenuidade, incapazes e que estão sempre suscetíveis a maldades de corporações, de indivíduos capacitados e quaisquer outros que trabalham diuturnamente para nos ludibriar.

Essa ideia leva a algumas distorções que prejudicam a sociedade em geral e nós, como indivíduos, em particular. A ideia de que o Estado sempre nos protegerá é utópica. E nós, enquanto cidadãos, devemos estar sempre atentos aos sinais do que está errado ou pode dar errado.

Não é possível que a paciente, neste caso a vítima (sim, eu a considero uma vítima e não acho que ela seja culpada pelo crime) não tenha percebido que as condições que envolviam o procedimento cirúrgico não eram convencionais

Se as informações divulgadas pela imprensa estiverem corretas, não haverá dúvidas sobre a culpa do médico e o mesmo deverá sofrer as penas duras da lei. Porém a mesma imprensa nem sequer comenta o fato de que uma pessoa supostamente esclarecida, uma bancária de 46 anos, se dispôs a sair de Cuiabá para Brasília e, posteriormente, para o Rio de Janeiro, para se submeter a um procedimento cirúrgico dentro de um apartamento em um edifício residencial, sem anestesista, sem suporte pós-cirúrgico e sem as mínimas condições de se realizar tal procedimento.

Não é possível que a paciente, neste caso a vítima (sim, eu a considero uma vítima e não acho que ela seja culpada pelo crime) não tenha percebido que as condições que envolviam o procedimento cirúrgico não eram convencionais, que o risco naquela situação seria no mínimo maior do que se realizar o mesmo procedimento em um hospital.

Esse comportamento passivo, tutelado pelo Estado e pela sociedade, nos leva a aceitar que um cidadão que instala um kit gás GNV no seu carro em uma oficina sem nenhuma certificação, de fundo de quintal, mas que cobra a metade do preço, não seja corresponsável quando esse mesmo kit gás explode em um posto de combustível. O mesmo se aplica a áreas médicas. O paciente, apesar de não ter culpa, deve ter alguma responsabilidade creditada a ele. Devemos ter cidadãos protegidos pelo Estado, porém sempre atentos aos riscos do mundo real, uma vez que o mesmo Estado é incapaz, em qualquer sociedade, de nos livrar de todos os males presentes em nosso dia a dia. Se essa vítima estivesse imbuída desse sentimento, essa tragédia poderia ser evitada.

Devemos passar aos cidadãos que eles são responsáveis pelos seus atos, de que eles devem tentar ter um mínimo conhecimento das regras e que a ganância de economizar, ou a chance de se dar bem burlando as regras vigentes, seja para realizar procedimentos médicos, seja para adquirir um bem, pode trazer consequências ruins para ele, imediatamente ou no futuro.

*O autor é médico oftalmologista