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Cuidados

5 dicas para evitar que as festas de fim de ano atrapalhem o sono do seu bebê

Especialista do sono infantil ensina como fazer com que seu pequeno descanse nesta época
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 11:42

Imagem Edicase Brasil
Para evitar que o bebê acorde irritado, deixe-o dormir em um local confortável, sem barulhos externos (Imagem: Tatyana Soares | Shutterstock) Crédito:
Com o fim de ano, as viagens e as visitas aumentam. E, para quem tem um bebê, isso pode acabar mexendo com a rotina, principalmente com o sono dele. Porém, segundo a especialista do sono infantil Eliana Dias, tem como aproveitar essa época e, ainda assim, fazer com que seu filho tenha as devidas horas de sono.
“A dica principal é tentar, ao máximo, manter a rotina de sono do pequeno, mesmo que você precise sair”, explica Eliana Dias, que aproveita para acrescentar que existem algumas opções para quem vai a algum evento. “Ou os pais levam a criança já dormindo e a colocam em um lugar mais silencioso, no carrinho, ou tentam chegar mais cedo e fazer todo o ritual já no local”, completa ela.
A verdade é que existe uma série de fatores que vão interferir nesse ritual do bebê , como o local ser barulhento, a disposição ou não de espaço, o tempo de viagem, entre outros. Pensando nisso, a especialista lista algumas dicas para o pequeno não deixar de ter sua rotina do sono. Confira!

1. Torne tudo o mais confortável possível

Principalmente se você estiver se deslocando para outro lugar. Leve o carrinho ou procure levar um berço portátil. Deixe o bebê em um local confortável, sem barulhos externos. Tente tornar o mais parecido possível esse novo local com o que ele já está acostumado. Além disso, vista o bebê com roupas confortáveis e leves!

2. Mantenha os horários

Essa é a parte mais importante, já que o local, o ambiente, é possível de arrumar. Já as horas precisam ser mantidas. Isso vai evitar a exaustão do bebê, que leva ao choro. Prestando atenção aos horários, seu bebê vai se adaptar melhor ao ambiente .
Imagem Edicase Brasil
Não permita que os convidados tenham acesso ao ambiente em que o bebê está descansando (Imagem: ANNA GRANT | Shutterstock) Crédito:

3. Não deixe que acordem seu bebê

A festa sendo ou não na sua casa, não permita que as pessoas fiquem entrando no ambiente em que ele está, mesmo que seja só para conhecê-lo, porque isso atrapalha o sono e pode fazê-lo acordar.

4. Leve seu bebê para um passeio durante o dia

A exposição do pequeno à luz do sol ajuda no ajuste do relógio biológico, ou seja, ele vai dormir melhor durante a noite.

5. Fotos na hora certa

Tirar as fotos de família mais cedo, antes do horário de sono do bebê , ajuda muito a não atrapalhar a rotina do pequeno.
Por Ana Beatriz

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