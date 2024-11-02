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Vera Viel detalha como será tratamento após retirada de tumor: '33 sessões'

Apresentadora, casada com Rodrigo Faro, recupera-se da retirada de um câncer raro nas coxas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 10:32

Vera Viel, 49, deu detalhes de como será seu tratamento após a retirada de um câncer nas coxas.
A apresentadora contou como será o seu tratamento com a radioterapia. "Serão 33 sessões de radioterapia. Inicia 11 de novembro e termina 25 de dezembro", disse ela nos stories do Instagram nesta sexta-feira (1º).
Vera ainda refletiu sobre esse período que tem vivido em sua recuperação desde a retirada do tumor. "Deus tem um propósito na minha vida", escreveu.

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Ela também gravou uma série de vídeos e contou como foi impactada pela notícia do tumor. "Quando você recebe um diagnóstico desse, como aconteceu comigo? Estava tudo bem, sempre treinei muito, cuidei do corpo. O mundo desabou sobre minha cabeça. Recebi um diagnóstico de um tumor raríssimo", recordou.
Vera Viel fala sobre recuperação rápida após cirurgia
Vera Viel contou sobre tratamento após cirurgia para retirada de tumor Crédito: Reprodução/Instagram
A esposa de Rodrigo Faro ainda disse que dividir seu relato e receber o carinho dos seguidores tem sido de muita ajuda. "Eu sempre fui muito reservada e não mostrava muita coisa por aqui... Hoje, eu mudei muito depois de tudo o que aconteceu comigo, principalmente porque ter contado o que estava acontecendo comigo fez toda a diferença", opinou.

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