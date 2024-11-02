Vera Viel detalha como será tratamento após retirada de tumor: '33 sessões'

Vera Viel, 49, deu detalhes de como será seu tratamento após a retirada de um câncer nas coxas.

A apresentadora contou como será o seu tratamento com a radioterapia. "Serão 33 sessões de radioterapia. Inicia 11 de novembro e termina 25 de dezembro", disse ela nos stories do Instagram nesta sexta-feira (1º).

Vera ainda refletiu sobre esse período que tem vivido em sua recuperação desde a retirada do tumor. "Deus tem um propósito na minha vida", escreveu.

Ela também gravou uma série de vídeos e contou como foi impactada pela notícia do tumor. "Quando você recebe um diagnóstico desse, como aconteceu comigo? Estava tudo bem, sempre treinei muito, cuidei do corpo. O mundo desabou sobre minha cabeça. Recebi um diagnóstico de um tumor raríssimo", recordou.

Vera Viel contou sobre tratamento após cirurgia para retirada de tumor Crédito: Reprodução/Instagram