Vera Viel detalha como será tratamento após retirada de tumor: '33 sessões'

Vera Viel, 49, deu detalhes de como será seu tratamento após a retirada de um câncer nas coxas.
A apresentadora contou como será o seu tratamento com a radioterapia. "Serão 33 sessões de radioterapia. Inicia 11 de novembro e termina 25 de dezembro", disse ela nos stories do Instagram nesta sexta-feira (1º).
Vera ainda refletiu sobre esse período que tem vivido em sua recuperação desde a retirada do tumor. "Deus tem um propósito na minha vida", escreveu.
Ela também gravou uma série de vídeos e contou como foi impactada pela notícia do tumor. "Quando você recebe um diagnóstico desse, como aconteceu comigo? Estava tudo bem, sempre treinei muito, cuidei do corpo. O mundo desabou sobre minha cabeça. Recebi um diagnóstico de um tumor raríssimo", recordou.
A esposa de Rodrigo Faro ainda disse que dividir seu relato e receber o carinho dos seguidores tem sido de muita ajuda. "Eu sempre fui muito reservada e não mostrava muita coisa por aqui... Hoje, eu mudei muito depois de tudo o que aconteceu comigo, principalmente porque ter contado o que estava acontecendo comigo fez toda a diferença", opinou.