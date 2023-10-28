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Sara Mariano: quem é a cantora gospel encontrada morta na Bahia

Desaparecida desde quinta-feira, 26, o corpo da pastora foi encontrado em Dias D’Ávila, próximo a Salvador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 11:06

Sara Mariano era cantora gospel e pastora
Sara Mariano era cantora gospel e pastora Crédito: Instagram/@saramariano.br
O corpo da cantora gospel e pastora Sara Mariano, 38 anos, foi encontrado nesta sexta-feira, 27, em Dias DÁvila, próximo a Salvador. Seu desaparecimento ocorreu na terça-feira, 24, quando ela se dirigia a um evento em Camaçari, de acordo com o jornal O Globo.
Os restos mortais foram encontrados carbonizados e foram identificados por Ederlan Mariano, seu marido e produtor. Uma aliança próxima ao local do corpo auxiliou na identificação.
Sara era uma personalidade notável no cenário gospel. Com Ederlan, tinha uma filha e juntos gerenciavam a "TV Shalom", um canal com foco em conteúdo evangélico. Além disso, Sara possuía um perfil ativo no Instagram, com uma base de mais de 50 mil seguidores.
O último registro de Sara foi na noite de terça-feira, 24, saindo para um compromisso religioso. Imagens de segurança mostram Sara deixando sua residência, mas o motorista do veículo permanece desconhecido.
A notícia gerou comoção nas redes sociais. Seguidores expressaram a sua tristeza e preocupação em comentários nas postagens da cantora. "Ela cantando o meu hino. Meu Deus, traz ela de volta com vida", escreveu um.
A investigação segue em andamento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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