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BBB 23

Saiba quais são as duplas formadas no 'BBB 23' para a primeira semana de provas

Tadeu Schmidt anunciou neste domingo, 15, quais foram as escolhas dos espectadores; nos primeiros dias participantes farão tudo em par
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 11:44

Na primeira semana do "Big Brother Brasil 23", os participantes terão que fazer as provas em dupla. Para isso, foi aberta uma votação para que o público formasse os pares que vão estar juntos no início do reality show. O apresentador Tadeu Schmidt fez o anúncio das escolhas dos espectadores neste domingo, 15, durante o "Fantástico".
Tadeu Schmidt explicou que cada participante já vai entrar conectado ao seu par na casa nesta segunda-feira, 16. Eles permanecerão juntos durante uma semana e terão que fazer absolutamente tudo acompanhados.
Tem mais um detalhe: ao abrir a votação, o apresentador destacou que cada dupla deveria ter, obrigatoriamente, um participante "Pipoca", do grupo de anônimos, e um do "Camarote", dos famosos. A única exceção é Gabriel e Paula, os vencedores da casa de vidro que formarão um time só de "Pipocas".

Duplas do BBB23

- Gabriel e Paula

- Amanda e Cara de Sapato

- Bruno e Aline

- Cezar e Domitila

- Cristian e Marvvila

- Gustavo e Key Alves

- Larissa e Bruna Griphao

- Marília e Fred Nicácio

- Ricardo e Fred

- Sarah Aline e Gabriel Santana

- Tina e MC Guimê

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