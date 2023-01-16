Saiba quais são as duplas formadas no 'BBB 23' para a primeira semana de provas

Na primeira semana do "Big Brother Brasil 23", os participantes terão que fazer as provas em dupla. Para isso, foi aberta uma votação para que o público formasse os pares que vão estar juntos no início do reality show. O apresentador Tadeu Schmidt fez o anúncio das escolhas dos espectadores neste domingo, 15, durante o "Fantástico".
Tadeu Schmidt explicou que cada participante já vai entrar conectado ao seu par na casa nesta segunda-feira, 16. Eles permanecerão juntos durante uma semana e terão que fazer absolutamente tudo acompanhados.
Tem mais um detalhe: ao abrir a votação, o apresentador destacou que cada dupla deveria ter, obrigatoriamente, um participante "Pipoca", do grupo de anônimos, e um do "Camarote", dos famosos. A única exceção é Gabriel e Paula, os vencedores da casa de vidro que formarão um time só de "Pipocas".
Duplas do BBB23
- Gabriel e Paula
- Amanda e Cara de Sapato
- Bruno e Aline
- Cezar e Domitila
- Cristian e Marvvila
- Gustavo e Key Alves
- Larissa e Bruna Griphao
- Marília e Fred Nicácio
- Ricardo e Fred
- Sarah Aline e Gabriel Santana
- Tina e MC Guimê