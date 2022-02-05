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Neymar ganha homenagem da namorada Bruna Biancardi no aniversário de 30 anos

"Lindoo! Você já sabe tudo o que eu te desejo", escreveu ela em vídeo no Instagram com fotos do casal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 15:31

Neymar e Bruna Biancardi: suposto casal deve comemorar o aniversário do jogador em Paris
Neymar e Bruna Biancardi: casal deve comemorar o aniversário do jogador em Paris Crédito: Reprodução/ Instagram @brunabiancardi
Apontada como a nova namorada de Neymar, Bruna Biancardi, 27, publicou neste sábado (5) no Stories do Instagram um vídeo com várias fotos do casal em comemoração ao aniversário de 30 anos do jogador.
"Lindoo! Você já sabe tudo o que eu te desejo... esse vídeo é apenas para deixar um pouco de nós registrado aqui! Esse é seu ano! Deus abençoe a sua vida", escreveu ela.
Segundo o jornal Extra, Biancardi já está em Paris para celebrar a data com o atacante do PSG.

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Neymar havia publicado, pela primeira vez, uma foto com a nova namorada no dia 15 de janeiro. De rosto colado, o atleta provocou furor entre internautas na ocasião, que destacaram a semelhança entre a modelo e Bruna Marquezine, 25, ex-namorada do atacante do PSG.
A modelo Bruna Biancardi é apontada como affair de Neymar
A modelo Bruna Biancardi era apontada como nova namorada de Neymar desde agosto Crédito: Reprodução/ Instagram @brunabiancardi
Os rumores de romance entre Neymar e Biancardi começaram em agosto do ano passado, quando eles foram flagrados em passeio de barco na Espanha, ao lado do filho do craque, David Lucca, a mãe do menino, Carol Dantas, além de alguns dos "parças", como são conhecidos os amigos do jogador.
Ela namorou Caique Gama, ex-integrante da Banda Fly, por cinco anos. Já Neymar vive um namoro cheio de idas e vindas com Bruna Marquezine entre 2013 e 2018. O término definitivo foi confirmado pela atriz em outubro de 2018 durante um evento da grife Le Lis Blanc. "Foi uma decisão que partiu dele, mas ainda existe muito respeito, muito carinho, por ele e por tudo que a gente viveu", disse ela.

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