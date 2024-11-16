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Retorno aos ringues

Mike Tyson diz que voltou ao boxe após fumar veneno de sapo

Tyson descreveu a substância como uma "medicina espiritual" e contou ter experimentado pela primeira vez há sete anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Novembro de 2024 às 08:45

Mike Tyson durante luta contra Jake Paul
Mike Tyson durante luta contra Jake Paul Crédito: Reuters/Folhapress
Sem lutar profissionalmente desde 2005, Mike Tyson, 58, retornou aos ringues nesta sexta-feira (15) para enfrentar o influenciador e boxeador Jake Paul. Em entrevista recente, o ex-campeão mundial dos pesos-pesados revelou o que o motivou a voltar ao boxe: fumar veneno de sapo.
Tyson descreveu a substância como uma "medicina espiritual" e contou ter experimentado pela primeira vez há sete anos. "Você encontra um sapo, coleta sua secreção, aplica em algo como um espelho, e ela endurece. Depois, você esfrega até virar um pó fino e fuma. Aí você encontra Deus. E foi isso que Deus me disse para fazer", afirmou o boxeador à revista Interview.
O lutador, que reforçou fazer uso da substância sempre com a supervisão de um xamã, ainda relatou que, durante a experiência, sente e vê a presença de Deus: "Senti que eu não sou nada, mas sou tudo".
Ele continuou falando sobre a substância: "Estava morrendo de medo porque tive uma morte espiritual. E, depois de passar por esse processo, percebi que morrer é algo belo. Como a morte pode ser ruim se a vida é bela?", questionou, para logo completar: "É bom ter medo, porque você percebe que não há nada a temer. É disso que o sapo trata: morrer com dignidade e não ter medo de morrer", explicou Tyson.
O lutador também comentou sobre a possibilidade de a substância ser legalizada, algo em que ele não acredita. "Eles não querem que isso seja legal porque teríamos uma perspectiva totalmente diferente da vida. Todo mundo talvez começasse a se amar. E não queremos isso, queremos?", ironizou.
O veneno de sapo é, na verdade, a secreção do Bufo alvarius, um sapo do deserto de Sonora, nos Estados Unidos e México. Ele contém 5-MeO-DMT, uma substância conhecida por induzir estados alterados de consciência e tradicionalmente usada em rituais xamânicos por promover insights espirituais e emocionais profundos.

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