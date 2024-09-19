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Solidariedade

Mário Gomes pede Pix a partir de R$ 1 para se reerguer após despejo

"Estou aqui para agradecer, de coração, essa solidariedade que só o nosso povo tem", disse o ator em vídeo cuja legenda era um pedido de doação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 10:56

O ator Mário Gomes
O ator Mário Gomes Crédito: Instagram/@mariogomes__ator
Despejado de sua mansão no Rio, o ator Mário Gomes, 71, recorreu às redes sociais para pedir Pix a partir de R$ 1.
"Estou aqui para agradecer, de coração, essa solidariedade que só o nosso povo tem, esse povo maravilhoso não merece passar pelo que está passando. Me emociono de chorar muito, porque é muito bacana. Vocês podem contar comigo", disse ele em vídeo cuja legenda era um pedido de doação.
"Quem puder ajudar com R$ 1 ou apenas comentando, eu ficarei grato."
Gomes e a família receberam uma imissão de posse após a mansão ser leiloada para pagar dívidas trabalhistas de costureiras da antiga confecção que tinha no Paraná. A casa, de frente para o mar e avaliada em mais de R$ 20 milhões, foi arrematada por R$ 720 mil.
Filho dele, João Pallma pediu que as pessoas parem de mandar mensagens de ódio contra a família.
Gomes é candidato a vereador pelo partido Republicanos. Ele foi um dos galãs mais populares das novelas da TV Globo nos anos 1970 e 1980, como "Gabriela", "Guerra dos sexos" e "Vereda Tropical". Em março de 2017, virou notícia por aparecer vendendo hambúrguer em praia do Rio.
Um dia após pichar a parede da mansão com a frase "não vou sair", o ator pediu desculpas pelo "gesto excessivo" e resolveu pintar o cômodo.
Pelas redes sociais, ele mostrou que estava arrependido. "Sem vandalismo, sem violência, ela não leva a lugar nenhum", começou ele antes de começar a limpar a parede da tinta.

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