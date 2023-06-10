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  • Mari Bridi desabafa ao mostrar perrengue com os dois filhos: 'Como faz, Brasil?'
Babado!

Mari Bridi desabafa ao mostrar perrengue com os dois filhos: 'Como faz, Brasil?'

Modelo está separada de Rafael Cardoso desde dezembro do ano passado e cuida das crianças
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 18:14

Mari Bridi fez um post nas redes sociais mostrando problemas ao cuidar dos filhos
Mari Bridi fez um post nas redes sociais mostrando problemas ao cuidar dos filhos Crédito: Instagram@maribridicardoso
A modelo Mari Bridi mostrou uma situação nada confortável que enfrentou com os filhos, nesta sexta-feira (9), em postagem nas redes sociais. A ex-mulher de Rafael Cardoso precisou voltar para casa carregando os dois filhos, Aurora e Valentim, e com um dedinho do pé quebrado. Em imagem, ela exibiu o "perrengue".
"No Uber sozinha com duas crianças dormindo e o pé com dedo quebrado. Como faz, Brasil?", desabafou ela.
Ex-mulher de Rafael Cardoso, Mari mostra perrengue ao cuidar dos dois filhos sozinha
Ex-mulher de Rafael Cardoso, Mari mostra perrengue ao cuidar dos dois filhos sozinha Crédito: Instagram@maribridicardoso
Mari está solteira desde dezembro do ano passado, quando se separou de Cardoso. "Em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal", dizia a mensagem publicada por ela, na ocasião.

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