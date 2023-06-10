Mari Bridi desabafa ao mostrar perrengue com os dois filhos: 'Como faz, Brasil?'

Mari Bridi fez um post nas redes sociais mostrando problemas ao cuidar dos filhos Crédito: Instagram@maribridicardoso

A modelo Mari Bridi mostrou uma situação nada confortável que enfrentou com os filhos, nesta sexta-feira (9), em postagem nas redes sociais. A ex-mulher de Rafael Cardoso precisou voltar para casa carregando os dois filhos, Aurora e Valentim, e com um dedinho do pé quebrado. Em imagem, ela exibiu o "perrengue".

"No Uber sozinha com duas crianças dormindo e o pé com dedo quebrado. Como faz, Brasil?", desabafou ela.

Ex-mulher de Rafael Cardoso, Mari mostra perrengue ao cuidar dos dois filhos sozinha Crédito: Instagram@maribridicardoso