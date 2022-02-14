Julia Fox apaga fotos com Kanye West após ele sentir saudade de Kim Kardashian

O rapper Kanye West causou polêmica com postagens para ex Kim Kardashian Crédito: Reuters/Folhapress

Pode ser que o namoro entre o rapper Kanye West, 44, e a atriz Julia Fox, 32, tenha chegado ao fim. De acordo com o Daily Mail, o músico publicou em suas redes sociais que sentia saudade da ex, Kim Kardashian, 41, o que chateou Fox. Ela resolveu apagar todas as fotos com ele do Instagram.

Ao compartilhar uma série de postagens, Kanye escreveu: "Gostaria que minha esposa estivesse comigo" e ainda desejou que sua família seguisse reunida. Esse fato não caiu bem para Fox que foi flagrada no aeroporto de Los Angeles chorando.

Depois de apagar todas as fotos, Julia e West não têm mais sido vistos juntos. Ela ainda curtiu uma publicação da própria Kim no Instagram.

Isso acontece dias depois de a própria Julia Fox dizer em entrevista ao podcast Call Her Daddy que considera normal o rapper ainda amar Kim Kardashian. Ambos se separaram em 2021 e desde então o músico tentava reatar a relação.

"Tenho certeza de que ainda há alguns sentimentos residuais, e isso é normal, é humano", disse. "Sei que ele está comigo agora. E isso é tudo o que importa", emendou.

Segundo ela, sua relação com o rapper é orgânica e natural. O relacionamento veio a público no início de janeiro. Já Kim namora o ator e comediante Pete Davidson.

No último mês, o rapper lançou a música "Eazy" nas plataformas digitais. Porém, um trecho da canção tem assustado o novo namorado de sua ex-mulher. É que na letra West diz que poderia dar uma surra no comediante Pete Davidson.

Esse fato fez com que o humorista aumentasse sua segurança pessoal ao temer qualquer tipo de violência por parte do rapper e de seus seguidores. As informações são do Radar Online.

Kanye segue em divórcio em andamento com a socialite, mas parece que nunca aceitou o término da relação. No trecho que tem dado o que falar, ele canta sobre um acidente do qual se livrou da morte em 2002, e na sequência entoa: "Deus me salvou daquela batida apenas para que eu pudesse dar uma surra no Pete Davidson".