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A Fazenda

Gui Araujo está na roça; MC Gui, Day e Bil disputam Prova do Fazendeiro

O peão mais votado pela casa sentou no banquinho, mas desta vez quem escolheu as opções para ele puxar para a berlinda foi o dono da chama vermelha. O quarto foi indicado pela dinâmica do resta um
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 09:36

MC Gui, Gui Araujo, Dayane Mello e Bil Araújo estão na Roça - Record TV
MC Gui, Gui Araujo, Dayane Mello e Bil Araújo estão na Roça - Record TV Crédito: Record TV
 MC Gui, Gui Araujo, Dayane e Bil foram os peões indicados para disputar a décima roça desta temporada de Fazenda 13 na noite desta terça-feira (23). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho, mas desta vez quem escolheu as opções para ele puxar para a berlinda foi o dono da chama vermelha. O quarto foi indicado pela dinâmica do resta um.
Rico indicou MC Gui direto para a roça e citou os desentendimentos deles no jogo. O funkeiro disse que já esperava a indicação do fazendeiro.
Solange Gomes e Gui Araujo empataram com seis votos. Aline podia utilizar o poder da chama do Lampião para anular todos os votos de um peão, mas optou por imunizar duas pessoas no resta um. Com isso, a decisão de quem ocuparia o segundo banco da roça ficou com Rico, que escolheu Gui Araujo.
Rico disse que Gui Araujo é uma pessoa incoerente na competição, que diz que faz a leitura do jogo, mas ele não sabe de nada do que acontece e dorme o dia inteiro. "Jamais vou colocar a Solange [na roça]", disse o fazendeiro.
Antes de decidir quem ocuparia o terceiro lugar na roça, Adriane Galisteu pediu para Marina abrir o poder da chama vermelha. Ela teve que escolher três peões para Gui Araujo puxar um deles para a roça. Ele escolheu Dayane Mello.
Aline usou o poder da chama amarela para se imunizar e salvar Solange no resta um. Bil acabou sobrando na dinâmica e ocupou o quarto lugar da roça. Ele teve que vetar um peão na Prova do Fazendeiro e escolheu Gui Araujo. "Ele é muito forte nas provas, joga muito bem."

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