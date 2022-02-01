Dublador de Wolverine e Freddy Krueger, Isaac Bardavid morre aos 90 anos

O dublador Isaac Bardavid, conhecido por dar voz a personagens clássicos como Wolverine e Esqueleto, morreu nesta terça-feira (1º) aos 90 anos. A informação foi confirmada pelo também dublador Garcia Jr.
Na semana passada, sua família anunciou que ele estava internado por uma complicação de um enfisema pulmonar.
Isaac Bardavid também era a voz brasileira de personagens como Freddy Krueger ,Tigrão, de "Ursinho Pooh", e Rei Harold, de "Shrek".
Além de dublador, ele era ator e trabalhou em novelas como "Escrava Isaura" (1976) e "O Cravo e a Rosa" (2000). O último trabalho na Globo foi na série "Carcereiros" (2021).
A informação também foi confirmada pela família. "O quadro hospitalar do Isaac estava ok, controlado, mas o pulmão resolveu parar de oxigenar o corpo, mesmo entubado, mesmo recebendo oxigênio pela máquina, os alvéolos não davam conta de transmitir o oxigênio recebido para o sangue. O sangue ficou ácido demais (com taxa de oxigênio muito baixa) e por conta disso o coração falhou. Os médicos tentaram reanimação, mas o corpo já estava muito cansado", destacou comunicado publicado nas redes sociais do dublador, que completaria 91 anos no próximo dia 13 de fevereiro.