Dublador de Wolverine e Freddy Krueger, Isaac Bardavid morre aos 90 anos

O dublador Isaac Bardavid, conhecido por dar voz a personagens clássicos como Wolverine e Esqueleto, morreu nesta terça-feira (1º) aos 90 anos. A informação foi confirmada pelo também dublador Garcia Jr.

O ator e dublador Isaac Bardavid morreu nesta terça (1º), aos 90 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Na semana passada, sua família anunciou que ele estava internado por uma complicação de um enfisema pulmonar.

Isaac Bardavid também era a voz brasileira de personagens como Freddy Krueger ,Tigrão, de "Ursinho Pooh", e Rei Harold, de "Shrek".

Além de dublador, ele era ator e trabalhou em novelas como "Escrava Isaura" (1976) e "O Cravo e a Rosa" (2000). O último trabalho na Globo foi na série "Carcereiros" (2021).