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Fãs em luto

Dublador de Wolverine e Freddy Krueger, Isaac Bardavid morre aos 90 anos

O artista, que também atuou em novelas da Globo, estava internado em estado grave por conta de complicações de um enfisema pulmonar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 18:00

O dublador Isaac Bardavid, conhecido por dar voz a personagens clássicos como Wolverine e Esqueleto, morreu nesta terça-feira (1º) aos 90 anos. A informação foi confirmada pelo também dublador Garcia Jr.
O ator e dublador Isaac Bardavid morreu nesta terça (1º), aos 90 anos
O ator e dublador Isaac Bardavid morreu nesta terça (1º), aos 90 anos Crédito: Reprodução/Instagram
Na semana passada, sua família anunciou que ele estava internado por uma complicação de um enfisema pulmonar.
Isaac Bardavid também era a voz brasileira de personagens como Freddy Krueger ,Tigrão, de "Ursinho Pooh", e Rei Harold, de "Shrek".

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Além de dublador, ele era ator e trabalhou em novelas como "Escrava Isaura" (1976) e "O Cravo e a Rosa" (2000). O último trabalho na Globo foi na série "Carcereiros" (2021).
A informação também foi confirmada pela família. "O quadro hospitalar do Isaac estava ok, controlado, mas o pulmão resolveu parar de oxigenar o corpo, mesmo entubado, mesmo recebendo oxigênio pela máquina, os alvéolos não davam conta de transmitir o oxigênio recebido para o sangue. O sangue ficou ácido demais (com taxa de oxigênio muito baixa) e por conta disso o coração falhou. Os médicos tentaram reanimação, mas o corpo já estava muito cansado", destacou comunicado publicado nas redes sociais do dublador, que completaria 91 anos no próximo dia 13 de fevereiro.

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