Dua Lipa inaugura biblioteca em Portugal com livros censurados

A cantora Dua Lipa inaugura neste sábado (17) uma biblioteca em Porto, em Portugal. O espaço reúne cem livros contemporâneos, alguns deles proibidos ou censurados. Segundo a cantora, são títulos que "desafiaram o poder e continuam a provocar reflexão sobre liberdade, identidade, memória e pensamento crítico".

A chamada Biblioteca Manifesto fica de forma permanente dentro da livraria Lello e é uma versão do projeto Service95 Book Club. Nele, a cantora escolhe uma obra por mês para ler e discutir com a comunidade.

A biblioteca "nasce da convicção de que se perde muito mais que uma história quando um livro é censurado. Esta proibição, muitas vezes silenciosa, limita o direito de questionar, imaginar e compreender o mundo", escreveu Dua Lipa nas redes sociais.

Alguns dos livros foram banidos nas escolas devido a temas como raça ou sexualidade, ou tiveram a divulgação restrita porque foram escritos para leitores da comunidade LGBTQIA+, justifica a diva do pop. Entre os exemplos, estão "O Conto da Aia", de Margaret Atwood, e de autores como Salman Rushdie e Olga Tokarczuk.

"Quando fundei o Service95 Book Club, minha ambição era que ele se tornasse um lar para escritores e leitores, onde quer que estivessem e quaisquer que fossem suas circunstâncias. Ler o mundo nos aproxima, mas, infelizmente, nem todos são a favor disso", diz a cantora em comunicado enviado à imprensa internacional.