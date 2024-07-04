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Com beijão nas redes sociais, Marina Sena assume namoro com Juliano Floss

Cantora publica fotos românticas na Europa e web reage: 'A era dos novinhos'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 08:23

Marina Sena e Juliano Floss
Marina Sena e Juliano Floss Crédito: Reprodução/Instagram
A era dos novinhos chegou com tudo. Após Bruna Marquezine, 28, assumir o romance com João Guilherme, de 22, foi a vez de Marina Sena, 27, posar de mãos dadas com seu novinho também. A cantora está namorando o tiktoker Juliano Floss, de 19 anos. 
Após ser eliminado da Dança dos Famosos e chorar muito, Juliano se consolou embarcando com a amada para a Europa, onde ela está em turnê. Foi em Amsterdã, na Holanda, que o novo casal posou para as fotos do anúncio oficial da relação.
Nas imagens, Marina beija o tiktoker enquanto segura um cigarro de maconha, que é legalizada nos Países Baixos. Nos comentários das redes sociais, fãs e amigos comemoraram a oficialização do namoro. "Finalmente!", celebrou MC Daniel. Já Anitta mandou coraçõezinhos para a amiga. Juliano também publicou uma foto em seu perfil.
Um fã mais ousado notou: "Aproveitou para assumir o baseado também". "Eu amo a era dos novinhos", comemorou Mariana Goldfarb -- ela que, aos 34, trocou o quarentão Cauã Reymond pelo empresário Rafael Kemp, de 29.

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