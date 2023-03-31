BBB 23: Aline vence Prova do Líder após mais de 17 horas de disputa

Aline é a última participante a deixar a Prova do Líder de Resistência Ton Crédito: Reprodução/Rede Globo

Na tarde desta sexta-feira (31), Aline Wirley se tornou a vencedora da Prova do Líder do Big Brother Brasil 23 após mais de 17 horas de resistência.

A sister foi a última a deixar o local de prova após a desistência de Ricardo, que saiu da esteira, caiu no chão e precisou ser atendido pelos dummies.

O brother chorou muito depois de desistir, mas levantou e parabenizou a rival. Ele e Aline ficaram mais de duas horas sozinhos no Provódromo, após a saída de Cezar Black.

👑 Prova do Líder #BBB23:



Aline Wirley é a última participante a deixar a #ProvadoLíder.



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Na prova, os participantes tiveram que segurar um botão constantemente enquanto caminhavam em cima de uma plataforma que girava em diferentes direções.

Marvvila foi a primeira a deixar da dinâmica, com apenas 14 minutos de prova, seguida por Amanda. As duas se atrapalharam com o botão. Com cinco horas de resistência, Larissa desistiu, e três horas depois, Domitila e Sarah Aline também não resistiram.

Bruna Griphao e Fred Nicácio saíram com 11 e 12 horas de disputa, respectivamente. Cezar foi o oitavo, deixando a briga para Aline e Ricardo.