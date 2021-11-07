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Em cachoeira

Avião de Marília Mendonça será removido neste domingo

Aeronave será dividida em partes, que serão levadas para o aeroporto onde deveria ter pousado e, posteriormente, para perícia.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 09:11

Violão de Marília Mendonça e demais pertences das vítimas de tragédia em MG são retirados de aeronave
Aeronave será retirada de Cachoeira neste domingo Crédito: Folhapress
O avião que caiu com a cantora Marília Mendonça será removido neste domingo (7) do local do acidente em Minas Gerais. Conforme mostrou o Jornal Nacional, da TV Globo, a aeronave será dividida em partes, que serão levadas para o aeroporto onde deveria ter pousado e, posteriormente, para perícia.
O local da vistoria, no entanto, não foi decidido. A PEC Taxi Aéreo, dona da aeronave, foi autorizada pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) a recolher os destroços.
Ao longo deste sábado, equipes da FAB (Força Aérea Brasileira) recolheram documentos e outros materiais relativos ao avião. A aeronave caiu na sexta-feira (05) em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, matando a cantora de 26 anos e outras 4 pessoas.
"Os investigadores do SERIPA III (3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) irão identificar indícios, fotografar as cenas, retirar partes da aeronave para análise, ouvir relatos de testemunhas, reunir documentos etc", afirmou a FAB (Força Aérea Brasileira) por meio de sua página no Twitter na manhã deste sábado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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