Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Anitta é indicada ao GLAAD, prêmio que celebra mídias LGBT+

Com o álbum ‘Versions Of Me’, a cantora brasileira está conquistando o reconhecimento internacional
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 08:48

O nome de Anitta tem sido bastante presente nas premiações, tanto nacionais quanto internacionais. A mais recente indicação da cantora pop foi anunciada nesta quarta, 18. Ela concorre na categoria de melhor artista musical do 34° GLAAD Media Awards, prêmio que celebra as produções e personalidades da mídia pela representação justa, precisa e inclusiva da comunidade LGBTQIA+.
Cantora Anitta curte começo do ano nos Alpes Franceses
Cantora Anitta curte começo do ano nos Alpes Franceses Crédito: Instagram/@anitta
Com o álbum Versions Of Me, a artista brasileira busca mais um troféu para sua coleção. Na mesma categoria, Anitta está ao lado de outros grandes nomes da música internacional como Demi Lovato (HOLY FVCK), Betty Who (BIG!), FLETCHER (Girl of My Dreams), Hayley Kiyoko (PANORAMA), Honey Dijon (Black Girl Magic), Kim Petras (Slut Pop), MUNA (MUNA), Orville Peck (Bronco) e Rina Sawayama (Hold the Girl).
O GLAAD Media Awards foi criado em 1990 e, desde então, está ganhando cada vez mais visibilidade. A edição deste ano está prevista para ocorrer em dois momentos: 30 de março, em Los Angeles, e 13 de maio, em Nova York. Vale destacar que a dona do hit Envolver completa 30 anos justamente na mesma data da primeira parte da premiação.
A lista completa dos indicados em todas as categorias pode ser conferida no site oficial do GLAAD.

Veja Também

‘Começar uma nova era com a bênção de Anitta e Valesca’, diz Gloria Groove sobre ‘Proibidona’

Após um 2022 de recordes, Anitta deseja carreira mais calma

Anitta revela que seu próximo álbum será só de funk

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados