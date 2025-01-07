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Veja alimentos refrescantes para oferecer aos animais no verão

Alguns petiscos podem ajudar a manter cachorros e gatos confortáveis nos dias quentes
Portal Edicase

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Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 16:20

Petiscos gelados ajudam a reduzir o calor para os animais (Imagem: SvetikovaV | Shutterstock)
Petiscos gelados ajudam a reduzir o calor para os animais Crédito: Imagem: SvetikovaV | Shutterstock
No verão, devido ao aumento das temperaturas, os animais de estimação também podem sentir os efeitos do calor. Assim, dependem de ações humanas para se manterem frescos e confortáveis. Além de garantir que eles tenham acesso constante a água e sombra, é possível incluir na alimentação algumas opções refrescantes que ajudam a mantê-los hidratados. Veja abaixo!

Opções para os cachorros

Letícia Augusta de Oliveira Stella, professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, recomenda algumas opções de petiscos refrescantes para os cachorros. “Uma das mais simples e eficazes são os cubos de gelo com sabor, que podem ser feitos com água e frutas como melancia, morango ou maçã. Esses ingredientes, além de refrescarem, oferecem um sabor delicioso e são ricos em vitaminas e antioxidantes”, explica.
Dessa maneira, é possível aliviar o calor e contribuir para a saúde do animal. “Outra opção é o iogurte natural, que pode ser misturado com pedaços de frutas , como banana, e congelado. O iogurte contém probióticos, que ajudam na saúde intestinal do pet”, sugere a professora.
Outra sugestão é preparar petiscos de carne congelada, usando caldos naturais de frango ou carne bovina, que, além de refrescantes, também ajudam a manter os cães hidratados.
Petiscos de peixe congelados costumam agradar o paladar dos gatos (Imagem: Rido | Shutterstuck)
Petiscos de peixe congelados costumam agradar o paladar dos gatos Crédito: Imagem: Rido | Shutterstuck

Opções para os gatos

Para os gatos, que podem ser mais exigentes, Letícia Augusta de Oliveira Stella recomenda a gelatina de frango feita com caldo de frango natural, sem temperos, como uma guloseima gelada. A gelatina não só hidrata, mas também é rica em colágeno, que é bom para as articulações dos felinos.
Além disso, uma alternativa são petiscos congelados de atum ou sardinha, misturados com água e congelados em forminhas de gelo. “Os gatos adoram sabores de peixe, e essas receitas ajudam a mantê-los frescos e hidratados”, orienta a especialista.

Mantendo o animal hidratado

A alimentação correta no verão vai além do sabor; ela também é essencial para a saúde do animal. Letícia Augusta de Oliveira Stella destaca que a hidratação ajuda a regular a temperatura do corpo dos pets e previne complicações como a desidratação e insolação. “Frutas ricas em água, como melancia e pepino, são excelentes para os dias quentes, pois, além de hidratarem, fornecem nutrientes importantes para os animais”, afirma.

Cuidados aos preparar os petiscos

Ao preparar as guloseimas é importante sempre verificar se os ingredientes são seguros para os animais. “Algumas frutas, como uvas e abacates, são tóxicas para cães e gatos ; por isso, é fundamental garantir que os alimentos oferecidos sejam adequados”, alerta a professora.
Além disso, sempre que possível, é bom consultar um veterinário antes de introduzir novos alimentos na dieta do pet , principalmente se ele tiver alguma condição de saúde específica.
Por Bianca Lodi Rieg

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