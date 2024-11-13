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Veja a importância de escovar os pelos dos animais

Prática é essencial para manter a saúde e a beleza da pelagem dos pets
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 17:45

Escovar os pelos dos animais é fundamental para mantê-los saudáveis (Imagem: SeventyFour | Shutterstock)
Escovar os pelos dos animais é fundamental para mantê-los saudáveis Crédito: Imagem: SeventyFour | Shutterstock
Além do banho, outro cuidado essencial com a pelagem dos animais é a escovação. Enquanto o banho limpa profundamente, removendo sujeiras e resíduos acumulados, a escovação atua como uma manutenção contínua da saúde e beleza dos pelos.
Segundo a Dra. Ana Carolina Luiz, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, a escovação regular dos animais é uma prática que vai muito além da estética. O hábito desempenha um papel importante na prevenção de problemas de saúde e na criação de um vínculo afetivo entre o tutor e o animal.
“Manter a pelagem dos pets bem cuidada contribui para a higiene e a saúde geral deles. Animais de pelos longos, por exemplo, precisam de escovações frequentes para evitar a formação de nós, que podem causar desconforto e até mesmo ferimentos na pele”, explica.

Importância da escovação

A escovação, importante para a maioria dos animais, torna-se ainda mais essencial para cachorros de pelo longo. “Algumas raças de cães, como shih tzu , lhasa apso e yorkshire, têm pelos longos e finos, o que demanda uma frequência maior de escovação devido ao risco de embaraçamento”, diz a Dra. Ana Carolina Luiz.
A escovação também é para animais menos convencionais, como coelhos. “Já os coelhos, assim como os gatos, realizam sua própria higiene por meio da lambedura, mas precisam de uma escovação diária para evitar a ingestão de pelos em excesso, que pode causar problemas graves de saúde”, ressalta.
A escovação dos gatos deve ser feita no sentido do crescimento dos pelos e com escova de cerdas macias (Imagem: Julija Kumpinovica | Shutterstock)
A escovação dos gatos deve ser feita no sentido do crescimento dos pelos e com escova de cerdas macias Crédito: Imagem: Julija Kumpinovica | Shutterstock

Frequência de escovação ideal

A frequência da escovação varia de acordo com a espécie e a individualidade de cada pet , e não há um horário ideal. A Dra. Ana Carolina Luiz recomenda que o momento seja adaptado à rotina da família e à aceitação do animal. “No caso dos felinos, a escovação deve ser uma atividade agradável e não estressante. Escolher escovas com cerdas macias e escovar no sentido do crescimento do pelo ajuda a manter o animal confortável”, orienta a veterinária.

Benefícios da escovação para os animais

Além de manter a pelagem em boas condições, a escovação traz benefícios adicionais. “Esse cuidado estimula a circulação sanguínea ao redor da pele, o que ajuda a nutrir e hidratar os pelos, promovendo um crescimento saudável. A prática ainda contribui para evitar o acúmulo de fungos e bactérias patogênicas”, destaca a Dra. Ana Carolina Luiz. Segundo a especialista, a escovação é uma excelente oportunidade de proporcionar um momento de carinho e relaxamento para o pet , fortalecendo o vínculo com o tutor.
Por Bianca Lodi Rieg

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