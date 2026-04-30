Schipperke: conheça as características do cachorro dessa raça 

O schipperke é reconhecido por seu comportamento ativo e vigilante Crédito: Imagem: Anton Pentegov | Shutterstock

Oschipperkeé uma raça originária da Bélgica com raízes que remontam ao século XVII. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o nome significa “pequeno pastor”, o que revela sua ligação com antigos cães pastores da região, especialmente oleuvenaar, considerado seu ancestral direto. Apesar da função inicial ligada ao pastoreio,eleganhou destaque nas cidades, principalmente em Bruxelas, onde era utilizado por trabalhadores para proteger propriedades e controlar pragas, como ratos e camundongos.

Segundo a CBKC, a popularidade da raça cresceu rapidamente após sua apresentação em exposições no século XIX, tornando-se inclusive um cachorro admirado pela realeza belga. Essa combinação de cão de guarda eficiente, caçador de pequenos animais e companheiro fiel ajudou a consolidar o schipperke como uma raça versátil, que mantém até hoje suas características originais de alerta, agilidade e independência.

Abaixo, confira as principais características do cachorro da raçaschipperke!

1.Aparênciafísica

Oschipperkeé um cão de pequeno porte , mas com estrutura sólida e bem equilibrada. Conforme a CBKC, apresenta corpo curto e largo, com proporções que formam um aspecto quase quadrado. Seu peso varia entre 3 e 9 kg, sendo comum encontrar exemplares entre 4 e 7 kg.

Ele temumfocinho relativamente curto e olhos pequenos, escuros e expressivos. As orelhas são eretas, triangulares e extremamente móveis, reforçando sua postura sempre alerta. Alguns cães nascem completamente sema cauda,com uma rudimentar ou incompleta.

Outro ponto marcante é a pelagem: abundante, densa e sempre preta, com textura firme e presença desubpeloespesso, que oferece proteção contra variações climáticas. De acordo com a CBKC, essa pelagem forma uma juba ao redor do pescoço, além de franjas nas coxas e região posterior.

2. Temperamento e personalidade

Oschipperkeé reconhecido por seu comportamento ativo e vigilante. Segundo a CBKC, trata-se de um excelente cão de guarda , com atenção constante e grande sensibilidade a movimentos ao seu redor. Essa característica faz com que esteja sempre em estado de alerta, reagindo rapidamente a qualquer situação incomum.

Além disso, é um cão muito curioso e investigativo, com forte instinto de caça a pequenos animais, herança de sua função histórica no controle de roedores.Apesar de poder demonstrar certa desconfiança com estranhos, é dócil com crianças e bastante ligado à família.

Sua energia elevada e necessidade de estímulos fazem com que esteja quase sempre em movimento, explorando o ambiente.Por isso, precisa debrincadeiras eexercícios diários para não ficar impaciente.

O schipperkeprecisa de uma alimentação equilibrada e adequada ao seu porte Crédito: Imagem: M-Productions | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cão ativo e com metabolismo acelerado, oschipperkeprecisa de uma alimentação equilibrada e adequada ao seu porte.É importanteoptar por rações de qualidade, respeitando as quantidades indicadas para evitar sobrepeso , já que o equilíbrio corporal é importante para manter sua agilidade.

Araça possui uma pelagem dupla — comsubpelomacio e denso e camada externa mais resistente — o que exige cuidados regulares, como escovação frequente para evitar acúmulo de pelos mortos e manter a proteção natural da pele. Além disso, consultas veterinárias periódicas, vacinação e controle de parasitas são fundamentais para preservar a saúde geral do animal.

4. Educação e socialização

A educação do schipperke deve começar ainda filhote , especialmente por conta de seu comportamento independente e instinto protetor. A raça é naturalmente alerta e pode reagir com latidos diante de estímulos, reforçando a importância de um treinamento consistente.