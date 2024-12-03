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Moda

Veja as vantagens dos óleos capilares para diferentes cabelos

Eles ajudam a manter os fios bonitos e saudáveis
Portal Edicase

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Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 12:44

Óleos capilares ajudam a revitalizar e nutrir profundamente os cabelos (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Óleos capilares ajudam a revitalizar e nutrir profundamente os cabelos Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Cuidar dos cabelos vai muito além do básico de lavar e condicionar. Hoje, as opções de produtos disponíveis ampliam as possibilidades de tratamento, permitindo resultados que transformam a saúde e a beleza dos fios. Entre essas escolhas, os óleos têm ganhado destaque por sua eficácia e versatilidade.
“Os óleos capilares são ricos em ácidos graxos, vitaminas e antioxidantes, atendendo às diferentes necessidades dos fios. Eles são indicados para hidratar, nutrir, finalizar e proteger os fios contra agressões externas. Além disso, são versáteis e podem ser aplicados antes da lavagem, como finalizador ou, até mesmo, como um tratamento noturno, deixando o produto agir durante o sono”, explica a cabeleireira Ana Regina. 

Óleos para cabelos crespos e cacheados 

Ana Regina diz que o segredo para obter os melhores resultados com os óleos é conhecer as necessidades do cabelo. “As crespas e cacheadas , por exemplo, tendem a ter cabelos mais secos por conta do formato do fio, o que dificulta a distribuição da oleosidade natural. Para elas, os óleos são o aliado perfeito, já que ajudam a selar a hidratação, reduzir o frizz e devolver o brilho e a maciez, deixando os fios mais saudáveis e bem cuidados”, explica.
Opções à base de óleo de baobá, um ativo altamente nutritivo que age profundamente na fibra capilar, são boas aliadas para esse tipo de cabelo, como comenta a cabeleireira. “Produtos com esse ingrediente promovem hidratação intensa e elasticidade aos fios, deixando-os mais maleáveis e definidos”, afirma. 

Produtos com óleo na composição

Ana Regina conta ainda que há outros produtos para o mesmo tipo de cabelo, que combinam vários óleos vegetais, promovendo uma reparação intensa dos fios. “Existem opções formuladas com um mix de óleos vegetais, que combinam benefícios complementares, como o Óleo Capilar Novex Meus Cachos de Cinema”, diz.
Esses blends normalmente trazem em sua composição óleos de argan, que fortalece, coco, que hidrata profundamente, linhaça, que define os cachos e reduz o frizz , além de macadâmia, girassol e abacate, que oferecem brilho, leveza e fortalecimento.
Cabelos quimicamente tratados se beneficiam dos óleos capilares, visto que agem como hidratantes e reparadores de fios danificados (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Cabelos quimicamente tratados se beneficiam dos óleos capilares, visto que agem como hidratantes e reparadores de fios danificados Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Óleos para cabelos tingidos ou quimicamente tratados

Os óleos capilares também são excelentes aliados para quem tem cabelo tingido ou quimicamente tratado. Isso porque eles agem como hidratantes e reparadores de fios quebradiços e danificados, deixando-os mais fortes e saudáveis.
Para esse tipo de cabelo, Ana Regina recomenda o uso de versões de textura leve, com ingredientes hidratantes e proteção UV, para favorecer a manutenção dos fios e evitar o desbotamento da cor. “Existem alguns óleos formulados especificamente para cabelos com química, que ajudam a hidratar, reparar e dar um acabamento brilhante e sedoso sem pesar”, indica a profissional. 

Ótimos aliados nos cuidados com os fios

Independentemente do tipo de cabelo, os óleos capilares auxiliam na garantia de saúde e força. “Seja para a manutenção dos fios ou para prevenir que fiquem quebradiços e garantir crescimento saudável, eles são ótimos aliados no cuidado diário dos cabelos, já que melhoram a aparência geral dos fios, além de serem superfáceis de aplicar”, finaliza a cabeleireira.
Por Caroline Amorim

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