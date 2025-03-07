7 dicas para recuperar a pele após o Carnaval 

Após os dias de folia, é importante voltar a rotina de cuidados com a pele Crédito: Imagem: Roman Chazov | Shutterstock

Após o Carnaval, a pele pode ficar sensibilizada devido à exposição prolongada ao sol, ao uso de maquiagem pesada, ao suor e até ao contato com purpurina e sprays fixadores. Por isso, é comum perceber sinais de ressecamento, sensibilidade e até o surgimento de irritações. Assim, investir em uma rotina de cuidados é essencial para recuperar a saúde e o viço da pele.

Abaixo, o dermatologista Bruno Lages, da Clínica Otávio Macedo, lista recomendações importantes para recuperar a pele após o Carnaval. Confira!

1. Limpeza suave duas vezes ao dia

Em dias quentes, aumenta a produção de suor e oleosidade, o que pode obstruir os poros e causar acne. Lave o rosto duas vezes ao dia com um sabonete adequado para o seu tipo de pele.

2. Hidrate a pele

Ao contrário do que muitos pensam, todos os tipos de pele precisam de hidratação, inclusive as oleosas . A exposição ao sol e ao calor favorece a perda de água pela pele, deixando-a desidratada. Aposte em hidratantes leves, como os à base de gel ou sérum, que possuem textura fluida e rápida absorção. Ingredientes como ácido hialurônico e aloe vera são ótimas opções.

3. Utilize protetor solar

Aplicar protetor solar diariamente é a principal defesa contra os efeitos dos raios ultravioletas, como manchas, envelhecimento precoce e, principalmente, câncer de pele. Opte por um produto com FPS 30 ou superior e reaplique a cada duas horas ou após mergulhos e suor excessivo. Para peles oleosas, versões oil-free ou com toque seco são ideais.

A água termal ajuda a proteger e a refrescar a pele Crédito: Imagem: Zigres | Shutterstock

4. Água termal para refrescar e proteger

A água termal é uma ótima aliada nos dias quentes, pois ajuda a hidratar a pele e protege contra os danos causados ​​pelo sol. Mantenha um frasco na bolsa e borrife sempre que sentir necessidade de refrescar o rosto.

5. Cuide da alimentação e da hidratação

Consumir alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, cenoura e tomate, ajuda a proteger a pele dos radicais livres gerados pela exposição solar. Além disso, beba pelo menos dois litros de água por dia para manter a pele hidratada e radiante.

6. Evite maquiagem pesada

Quem usou maquiagem pesada durante o Carnaval deve ter percebido o quanto ela pode prejudicar a pele. Então, agora nesses dias quentes, é bom dar preferência a maquiagens leves e produtos oil-free . Bases pesadas podem obstruir os poros, causando cravos e espinhas. Um protetor solar com cor pode ser uma alternativa prática e eficaz.

7. Máscaras faciais para revitalizar

Máscaras com ingredientes calmantes, como pepino, chá verde ou argila branca, ajudam a revitalizar a pele e aliviam a sensação de calor, além de controlar a oleosidade. Utilize uma ou duas vezes por semana para um efeito refrescante e revitalizante.