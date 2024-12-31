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Moda

7 dicas para cuidar dos cabelos durante o verão

Veja como manter os fios saudáveis e bonitos nesta época do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 15:19

Utilizar produtos especiais e tomar alguns cuidados garante fios saudáveis durante a estação (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Utilizar produtos especiais e tomar alguns cuidados garante fios saudáveis durante a estação Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Os fenômenos naturais, como o sol, vento, sal e iodo (presente na água do mar), danificam a estrutura física do cabelo, deixando-o poroso. Por isso, antes de entrar no mar, piscina ou, até mesmo, encarar uma cachoeira, devemos utilizar alguns produtos especiais e tomar alguns cuidados para garantir a saúde dos fios.  
A seguir, Charles Martins, analista e coordenador técnico na Lola Cosmetics® (marca de beleza) e técnico em Cosmetologia pela Universidade Estácio de Sá, elenca dicas práticas para tratar os cabelos durante o verão. Confira!

1. Utilize óleo de argan

O produto ajuda a proteger os cabelos , principalmente quando em contato com sal, cloro e vento. Aplique uma pequena quantidade nos fios antes e após os mergulhos.

2. Aplique água de coconos fios

Para uma hidratação rápida, o uso de água de coco em um vaporizador na praia ou na piscina é uma poderosa ferramenta, além de ser uma opção econômica e prática.

3. Invista em chapéus

No verão é comum o uso de chapéus para proteger o rosto do sol e a cabeça do calor excessivo. Mas, não custa lembrar que a oxigenação do couro cabeludo é importante para evitar o excesso de oleosidade. O mais indicado é usar chapéu de palha.
Aplicar leave-in ajuda a hidratar o cabelo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Aplicar leave-in ajuda a hidratar o cabelo Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

4. Use leave-in

As idas e vindas, tanto no mar quanto na piscina, causam uma perda grande de queratina, e prejudicam a parte hídrica do fio do cabelo. Para repor a água, o óleo e a queratina, é necessário o uso de um leave-in , que deve ser aplicado por toda a extensão do fio, evitando o acúmulo no couro cabeludo.

5. Passe creme de cabelo nos fios pós-praia

Não se esqueça de tratar os cabelos com um belo creme de pentear após a praia. Ele dará movimento e eliminará o frizz, deixando os fios saudáveis como se você tivesse acabado de sair do banho.

6. Evite as presilhas

O uso de presilhas nos cabelos molhados pode acentuar a quebra dos fios e acelerar o processo de perda da umidade natural. A dica é evitar o uso destes acessórios, deixar os cabelos soltos e sempre hidratar as pontas dos cabelos.

7. Desfrute dos arcos

Tanto no verão quanto em outras estações, o uso de arco torna-se valoroso, pois a oxigenação dos fios é importante e fica preservada. Algumas mulheres lavam os cabelos de manhã e prendem em seguida, causando umidade acumulada juntamente com resíduo de produtos no couro cabeludo. Isso ocasiona excesso de oleosidade, podendo, inclusive, levar à queda do cabelo.

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