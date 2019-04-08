Segundo a Prefeitura de Vitória, no ano passado, foram vendidas 4,6 toneladas de torta capixaba. A expectativa é ultrapassar esse número e movimentar o turismo local. "A Ilha das Caieiras é um local tradicional e importante polo gastronômico da capital. O festival ganha uma expressão e enriquece toda uma região de destaque na cidade e que serve de referência para os moradores e turistas", destacou o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling.