No menu: O café da manhã é um dos atrativos do local, rodeado pelo verde da mata de Santa Teresa. Por lá, a mesa é bem ocupada por uma variedade de pães (doces, salgados, com ervas e integrais), queijos (do provolone ao morbier, passando pelo frescal e camembert), além de bolos, tortas, mel trufado, geleias, azeites e mais. Durante o desjejum, os hóspedes e demais convivas são agraciados com alguns mimos como as mini brusquetas de salmão e presunto cru; cogumelos confit na manteiga e pão; fritada de ovos com creme de leite fresco, mix de pimentas, bacon e muçarela de búfala; além de rabanada assada com nata e geleia caseira de mirtilo e amora. Aos finais de semana, o café da manhã é aberto ao público, que deve fazer reserva com no mínimo 48h de antecedência. O banquete sai a R$ 72 por pessoa.