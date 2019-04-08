“A crise mundial da poluição por plásticos só terá solução se todos os atores da cadeia de valor se responsabilizarem pelos danos desse material para a natureza e para as pessoas. O volume de plástico que vaza para os oceanos todos os anos é de aproximadamente 10 milhões de toneladas. Nesse ritmo, até 2030 encontraremos o equivalente a 26 mil garrafas de plástico no mar a cada quilômetro quadrado”, alerta Gabriela Yamaguchi, diretora de engajamento do WWF-Brasil.