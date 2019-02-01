E sem dúvidas outra bebida queridinha de adultos e crianças no verão é o milk shake. Na hamburgueria The Black Beef, na Praia do Canto, em Vitória, são cinco sabores de milk shake: Nutella, Ovomaltine, Oreo, Paçoca e Ninho, no valor de R$ 15,00, 400 ml, cada um. Mas o grande diferencial das opções é que o cliente também pode personalizar seu shake e, pagando um adicional, ele pode fazer novas combinações como ninho com nutella, Ovomaltine com nutella, entre outras. Vale lembrar que os shakes da casa são batidos manualmente e por isso são mais suculentos e crocantes com pedacinhos de paçoca, oreo e ovomaltine.