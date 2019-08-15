Nesta quinta (15) e sexta-feira (16), a Serra virou a Capital nacional da cerveja artesanal. Tudo porque a cidade recebe a ExpoBrew, a Feira de Cerveja Artenasal Independente, com uma programação que inclui exposição e degustação de centenas de rótulos de cerveja, palestras e a II Copa Cerveja Brasil - esta foi iniciada na terça-feira (13) e segue até sexta-feira (16). O evento todo acontece no Parque de Exposições de Carapina e é embalado ainda por shows.