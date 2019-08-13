Há mais de 20 anos servindo pratos executivos, Gersino Coser, do restaurante Taurus, em Vitória, também aposta no conceito de comida caseira para a hora do almoço. "São menus mais triviais, para a correria do dia a dia. O preço é mais atrativo, também. A comida é servida em, no máximo, 20 minutos”, aponta, dizendo que seus pratos seguiam com sobremesa, mas muitos clientes não embarcaram na ideia. "As pessoas têm pouco tempo para o almoço do trabalho. A maioria troca o doce por um cafezinho rápido", complementa.